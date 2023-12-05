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倡导互学互鉴 力促开放包容——“2023从都国际论坛”奏响多边主义强音

2023年12月05日20:03 | 来源：新华网
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　　新华社广州12月5日电（国际观察）倡导互学互鉴 力促开放包容——“2023从都国际论坛”奏响多边主义强音

　　新华社记者谢彬彬　董越　马晓澄

　　冬日的羊城，依然风和日暖，花繁叶茂。中外有识之士相聚于此，共赴一场思想盛会。

　　“2023从都国际论坛”5日在广州闭幕。来自40多个国家的130多位政商学界嘉宾出席论坛，围绕“多边主义：更多交流、更多包容、更多合作”这一主题深入探讨世界和平稳定、经济可持续发展、文明交流互鉴等重要议题，就全球合作共商大计、共谋发展、共享经验。

　　这场思想对话恰逢其时。在当前全球性挑战层出不穷的背景下，与会嘉宾普遍认为，世界各国应致力于开展对话交流，共同推进真正的多边主义，通过合作促进互利共赢，为各国共同发展注入更多动能，共创美好未来。

　　以多边主义应对共同挑战

　　当前百年变局加速演进，全球治理面临着复杂形势，国际秩序处在关键十字路口，多边主义和单边主义之间何去何从，是各国必须面对的问题。中国国家副主席韩正4日在论坛开幕式发表致辞时说，我们比以往任何时候都更需要坚持多边主义的核心价值和基本原则，践行共商共建共享的全球治理观。

　　上海合作组织前秘书长弗拉基米尔·诺罗夫接受新华社记者采访时说，今年从都国际论坛的主题凸显了多边主义的重要性，尤其是在单边主义和保护主义危及和平、稳定和可持续发展的背景下，“坚持多边主义更加可贵”。

　　“我们要深刻把握多边主义的精髓要义。”世界领袖联盟主席、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克说，应该在这个多极化的世界里倡导真正的多边主义，建立更多的多边机制，通过共同努力引领世界朝着更好的方向发展。

　　尼扎米·甘伽维国际中心共同主席、拉脱维亚前总统瓦伊拉·弗赖贝加说，当今世界并不太平，如果不能够通过多边主义来解决这些冲突，就无法真正实现共同繁荣。各国应促进相互理解、求同存异，尊重彼此的差异和不同，寻求和平共生。

　　多边主义不仅顺应了世界发展的潮流，代表着人类社会的前进方向，也是维护和平、促进发展的有效路径。

　　澳大利亚－中国友好交流协会会长周泽荣表示，当前人类社会面临前所未有的严峻挑战，此次论坛主题聚焦多边主义，就是要呼吁国际社会以交流超越封闭，以包容化解对立，以合作赢得发展。

　　以开放合作汇聚发展合力

　　当前，世界经济复苏艰难，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，地区冲突、气候变化等全球性问题加剧……是团结还是分裂，是开放还是封闭，是合作还是对抗？如何抉择，关乎人类社会前途。

　　比利时前首相伊夫·莱特姆指出，当前我们面临着很多问题，要解决好这些问题，只能通过合作。

　　尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔说，要实现经济复苏就要做大利益的盘子，让大家都能够从中获益。要实现共同发展，就要大力开展互利合作，确保所有国家都不会被落在后面。

　　联合国工业发展组织副总干事邹刺勇认为，针对当前地缘政治冲突和经济发展分化的态势，我们要做的就是坚决反对割裂与对立。过去三四十年已经证明，全球化能够促进经济发展，对于人类的整体发展有益。

　　新时代中国高举多边主义旗帜，坚定推进高水平对外开放，以开放包容、合作共赢理念汇聚全球发展合力，为世界提供开放合作的全球公共产品，彰显大国担当。与会嘉宾对此普遍表示高度认同。

　　塞尔维亚前总统鲍里斯·塔迪奇说，当前国际贸易与投资面临很多挑战，国际社会需要开拓一些新的发展路径。中国提出共建“一带一路”倡议，让包括塞尔维亚在内的很多国家受益。

　　在中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长李向阳看来，共建“一带一路”倡议以发展为导向，具有真正意义的开放性，是中国为促进全球发展提供的重要合作平台。

　　未来世界基金会执行副主席肖恩·克利里对新华社记者说，当前全球贫富差距持续扩大，不少地区民众收入增长缓慢，对很多国家构成严重困扰。中国提出的全球发展倡议，为解决这些问题提供了切实建议和解决方案，当务之急是各国要深入思考，努力达成共识，并采取积极行动。

　　诺罗夫表示，中国展现出大国的责任担当，努力推动发展中国家和发达国家携手，共同解决困扰人类的全球性问题。

　　以包容交流共赴美好未来

　　一花独放不是春，百花齐放春满园。践行真正的多边主义需要增进各国交流，实现不同文明间互学互鉴。

　　“当前我们面临不少共同挑战，重要的是通过面对面对话加深了解，我们需要把复杂、困难的问题摆到桌面上来谈。”芬兰前总理埃斯科·阿霍说。

　　弗赖贝加说，从都国际论坛正成为国际交流对话的重要平台，与会人士形成的友好交流氛围“将向外延展”，进而影响更多的人。

　　泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深。践行真正的多边主义需要崇尚和合包容，推进文明互鉴，弘扬全人类共同价值。

　　克利里说，中国提出的全球文明倡议，强调不同文明有不同的历史与文化。“我们必须找到一种方式，尊重世界文化和文明的多样性。”

　　香港中文大学 (深圳) 前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年说，包容是今年论坛的主题之一，我们应该构建的是包容的多边主义，而不是那种“排他的伪多边主义”。

　　波黑前总理、常驻联合国代表兹拉特科·拉古姆季亚说，从都国际论坛提供了一个互学互鉴的交流平台，汇聚了来自全球各地各界的有识之士。“我们就全球性挑战进行了深入讨论，在关键问题上展开更充分的对话，最终在求同存异中团结起来，拥抱共同未来。”

(责编：崔越、张悦)

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