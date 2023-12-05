新华社北京12月5日电 由中国人权发展基金会主办的“纪念《世界人权宣言》发表75周年”国际研讨会5日在京举行。中外与会嘉宾围绕《世界人权宣言》精神、全球人权治理面临的问题挑战、新时代中国保障人权的成就经验等方面进行了深入研讨。

“《世界人权宣言》是联合国大会为维护平等、正义和人的尊严所通过的最重要的国际文件之一。”沙特人权委员会副主席希沙姆·阿勒谢赫表示，通过此次国际研讨会希望能够凝聚国际共识，推动遵照国际标准平等地保护和促进各国人民的权利，维护世界的安全与和平。

中国社会科学院人权研究中心执行主任柳华文表示，《世界人权宣言》是联合国核心人权条约和其他重要人权文件的基础，因其代表全人类共同理想和目标而具有强大的生命力、广泛的影响力和历久弥新的感召力。

南非外交部副部长阿尔文·博特斯在发言中表示，面对全球人权治理挑战，南非致力于与合作伙伴共同深入探索人权治理解决方案，推动坚持多边主义和公平公正的人权理念。

布隆迪外交与发展合作部部长助理西尔迪·马尼雷雷卡纳认为，中国的人权发展理念与实践具有借鉴意义。“我们必须建立一个更加公平、公正的人权治理平台，推动世界人权事业更好发展。”

聚焦发展权的保障，埃及外交部人权事务部长助理哈里德·阿里·巴格里表示，对发展中国家而言，人民的发展权是人权中最基本、最重要的内容之一，每个国家的公民都有权参与、促进并享受经济社会文化权利和政治权利，因此对人民发展权的重视与保障也亟需世界各国达成普遍共识。

在中央党校（国家行政学院）教授李云龙看来，我国提出的全球发展倡议坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向，这正是保障人民发展权的中国方案，提供了解决发展问题的新思路、新路径。

“在《世界人权宣言》发表75周年之际，我们希望重拾并弘扬好宣言精神。我们提出了人权经济的理念，这一理念旨在提醒所有的成员国、投资者、企业和个体消费者重新审视自身行为，确保其行为不仅不能损害而且还要保护好他人在经济活动中的各项权利。”联合国人权高专办发展和经济社会事务局局长托德·霍兰德说。

南开大学人权研究中心主任常健表示，我国提出构建人类命运共同体理念，主张个人权利、集体权利和全人类权利的平衡保障，通过交流互鉴方式促进各国人民共享人权。这种团结合作的治理方式能够更有效应对挑战，真正促进世界人权事业的发展。

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