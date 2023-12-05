新华社昆明12月5日电（记者吉哲鹏、许可）第五届世界媒体峰会（云南分会场）暨第二届大象国际传播论坛开幕式5日上午在云南昆明举行。

云南省委书记王宁在致辞中表示，云南区位优越、山川秀美、文化灿烂、资源富集。进入新时代，越来越多的国际媒体走进云南、宣传云南，拉近了云南与世界的距离。云南是读懂可信、可爱、可敬中国的窗口，真诚欢迎各国媒体朋友借这次峰会之机，深入到“有一种叫云南的生活”中，去发现其中更多精彩的故事。

新华通讯社总编辑吕岩松在主旨发言中表示，新华社全面反映中国式现代化的建设成就和经验理念，讲好新时代中国发展进步的故事，同时广泛报道世界各国推进现代化建设的实践探索。愿与各国媒体一道，进一步增进了解、加强合作，共同推动人类社会的现代化进程。

联合国发展系统驻华协调员常启德视频致辞，今日俄罗斯媒体集团社长德米特里·基谢廖夫、保加利亚通讯社社长基里尔·瓦尔切夫、巴基斯坦互联新闻社总编辑穆罕默德·阿斯拉姆汗、土库曼斯坦东方通讯社社长别克杜尔德·阿曼萨雷耶夫、西班牙《金融世界报》社长何赛·梅斯齐达、老挝巴特寮通讯社副社长西婉赛·西潘卡姆等分别发言。各方表示，媒体在促进文明交流互鉴、推动人类社会共同实现现代化中肩负重要责任。愿以峰会走进云南为契机，深入感受人与自然和谐共生的中国式现代化实践，促进各国人民相知相亲。

开幕式上通过了《第五届世界媒体峰会昆明倡议》，开展了“有一种叫云南的生活”主题活动，新华网发布了云南2022-2023年度国际传播热词。峰会期间，与会嘉宾还将围绕“一带一路”媒体合作新机遇、城市品牌传播、国际文化交流、企业国际形象传播等议题展开探讨，并在云南实地参访交流。

第五届世界媒体峰会（云南分会场）由新华社、云南省政府共同主办，12月4日至8日举行，来自全球近30个国家和地区的80多家媒体、国际组织等机构的300余名代表出席。

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