新华社雅加达12月4日电 印度尼西亚搜救部门官员4日证实，位于西苏门答腊省的马拉皮火山3日下午喷发，已造成至少11人死亡、12人失踪。

西苏门答腊省首府巴东搜救部门负责人阿卜杜勒·马利克在接受新华社记者采访时说，马拉皮火山3日下午突然剧烈喷发，当时火山上共有75名登山者，其中49人当晚已下山。

马利克说，火山喷发后，巴东搜救局联合西苏门答腊省军警、自愿者和医护人员共100多人组成联合救援队展开搜救和撤离工作。4日晨，救援人员找到未撤离登山者当中的14人，其中11人死亡，部分被烧伤的登山者已被送往医院接受治疗，另有12名登山者失踪。由于马拉皮火山4日晨又发生一次小规模喷发，目前搜救和撤离工作已暂停。

印尼国家抗灾署3日晚发布通告说，马拉皮火山于当地时间14时54分突然剧烈喷发，喷出高达3000米的火山灰柱。当地电视台播出的画面显示，火山喷发剧烈，烟雾不断向空中翻滚，附近道路和汽车都覆盖着火山灰。印尼火山监测部门禁止居民前往火山口附近3公里范围内的区域。

印尼是世界上火山最多的国家之一，境内现有129座活火山。马拉皮火山海拔2891米，是印尼最活跃的火山之一。

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