新华社广州12月3日电 题：为人类更加美好的未来贡献媒体力量——来自第五届世界媒体峰会开幕式的声音

新华社记者

珠水泱泱，奔流不息；浩瀚南海，碧波万顷。

海洋孕育了生命、联通了世界、促进了发展，媒体传播着文化、沟通着民心、推动着进步。

12月3日，第五届世界媒体峰会开幕式暨全体会议在广州南沙举行。来自世界101个国家和地区的197家主流媒体、智库、政府机构、驻华使领馆以及联合国机构和国际组织的450余名代表参加本届峰会。齐聚珠江之畔、南海之滨，与会嘉宾深入交流、共话合作，为人类更加美好的未来共寻发展之道、贡献媒体力量。

广泛凝聚共识，提振全球信心士气

当前，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，媒体更要肩负起增进团结、提振信心的重要责任。

“面对困难，信心比黄金更重要。”世界媒体峰会执行主席、新华社社长傅华说，“历史发展、文明繁盛、人类进步需要媒体挺膺担当。我们应当努力传递正能量，更多发出促进人类社会发展的积极声音，呼吁各国携起手来共同应对人类面临的挑战，以开放促合作、以合作谋发展，为建设更加美好的世界凝心聚力。”

本届世界媒体峰会以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题，充分反映了全球传媒界共谋合作、共促发展的真挚期盼。

南非独立传媒集团董事长瑟弗表示，通过新闻报道讲述的故事，可以使人与人之间、国与国之间的关系更加坚韧，联结更加紧密。媒体要通过报道为人们注入希望与信心，推动建设一个更加美好的世界。

援引路透社新闻研究所发布的本年度数字新闻报告，路透社总裁布鲁克斯表示，新闻受众向数字化、移动化和社交类媒体转移的趋势不断加强。“我们努力把保持正直、新闻的可靠性和杜绝偏见落实到每一条报道中，并将之视为新闻事业的根基。”她说。

本届世界媒体峰会是疫情之后在中国举办的最大规模线下媒体论坛，也是世界媒体峰会首次来到广东。

广东省省长王伟中在致辞中表示，世界媒体峰会是读懂中国的重要平台。诚挚欢迎媒体朋友多到广东走一走、到粤港澳大湾区看一看，做中国发展的见证者、传播者，发出携手共进好声音，汇聚合作共赢正能量，共同描绘更加美好的明天。

顺应变革趋势，推动媒体创新发展

“我们一致认为，媒体行业必须与时俱进。媒体机构应当利用好新技术来推动自身的转型与发展，提供过去不了解、甚至无法想象的互动式与体验式服务，开拓新的市场。”印度教徒报集团董事会主席拉姆说。

信息化时代，新技术新应用蓬勃发展，传媒业态日新月异，媒体发展面临新机遇和新挑战。

“新一轮科技革命和产业变革，对媒体融合发展提出了时代课题。”人民日报社副社长胡果表示，要着眼人与机器的有效协同、信息与价值的精准匹配、内容与渠道的深度结合、媒体与社会的广泛链接，探索以大数据、人工智能、云计算等赋能新闻生产和信息传播，不断提升报道传播力。

媒体融合进入智能化“快车道”，人工智能技术也成为开幕式嘉宾热议的话题之一。

共同社社长水谷亨认为，从媒体视角来看，智能手机和生成式人工智能技术的迭代演进犹如“游戏规则的改变者”，媒体环境的剧变也大大改变了通讯社以向报纸和广播电视台提供内容产品为主的业务模式。

美联社副社长陈炎权表示，人工智能技术发展给媒体带来机遇，可以把记者从机械化的工作中解放出来，专注于更有影响力的报道，提高新闻工作效率和传播效果。同时，这一技术也带来诸多潜在问题与挑战，因此媒体有责任建议和推动相关法律框架的构建，而不是任由这项技术野蛮生长。

结合法新社参与制定人工智能技术媒体使用规则的具体实践，法新社高管委员会委员、亚太区总裁梅因维尔呼吁，媒体需要共同努力，以负责任的方式使用人工智能技术，确保新闻的真实可信。

开展国际合作，促进文明交流互鉴

与会嘉宾表示，媒体作为联结文明的纽带，应致力于推动不同文明对话交流，从而增进各国民众的相互理解。

“媒体应当成为文明多样性的捍卫者，推动交流互鉴，把信心建立在各美其美、美美与共的愿景中。”中央广播电视总台副总编辑范昀说，当媒体尊重不同和差异，欣赏传承和创新，以求同存异心态来坦荡相处时，就会发现人类拥有息息相通的共同价值。

塔斯社第一副社长古斯曼发言时表示，在充满挑战的信息世界，媒体要加强合作、相互信任，共同寻求解决问题的方案，不断促进世界和谐和可持续发展。

促进各国媒体合作、推动文明交流互鉴，是世界媒体峰会创办以来始终肩负的使命。

广州市代市长孙志洋表示，广州是一个有着深厚文化底蕴的城市，作为本届峰会承办地之一，期待各国媒体在峰会上碰撞思想火花、发表真知灼见、分享智慧经验，共同促进世界媒体繁荣发展，增进不同文化文明之间的相互了解。

“联合国与世界媒体峰会在很多方面目标契合。”联合国副秘书长弗莱明在视频发言中表示，媒体合作是民心相通的纽带，是相互理解的黏合剂。助力新闻业传播准确、客观和可信的信息，是联合国的优先事项之一。希望与媒体机构共同努力，共迎挑战，推动美好愿景变为现实。（记者王子铭、白瀛、朱超、吴涛）

(责编：贾文婷、崔译戈)