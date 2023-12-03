新华社北京12月3日电 题：“链”享中国机遇 外企冀与中国产业链更多合作

新华社记者

计算机断层扫描、磁共振、手术机、超声仪……首届中国国际供应链促进博览会上，众多GE医疗最新国产化成果亮相。

GE医疗全球副总裁、中国总裁兼首席执行官张轶昊认为参展链博会具有特别意义，GE医疗得以同20多家来自中国的供应商伙伴一起参展。“过去30多年，GE医疗持续加大力度在京津冀、长三角、成渝经济圈和粤港澳大湾区等多个区域布局国产化生产链条，构建了覆盖全产品线的全面国产化能力。”张轶昊说。

以“链接世界 共创未来”为主题，链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会。包括GE医疗在内的500多家中外企业和机构集中展示了多个产业链条上中下游关键环节的新技术、新产品和新服务。

“当前世界经济复苏艰难，维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障。链博会开创性地提供了一个以‘链’促兴、共谋发展的新平台。”北京大学国际经济与贸易系主任王跃生说，中国既是全球产业链供应链合作的参与者、受益者，也是坚定的维护者、建设者。

各界与会人士纷纷表示，“中国制造”具备强大的韧性和活力，在全球供应链和产业链中扮演着重要角色。中国积极推进同各国的产业、产能合作，能够带动更多国家更深度参与全球价值链。

中国超大规模市场潜力，为全球产业链供应链运行提供了广阔空间。本届博览会上，中国国际贸易促进委员会发布的《全球供应链促进报告》显示，中国是世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的大国。2022年，中国制造业增加值占其国内生产总值的比重为27.7%，占全球比重高达30.38%，制造业规模连续13年居世界首位，是全球供应链的“世界工厂”。

“特斯拉的生产制造优势离不开中国强大、完善的供应链体系。”特斯拉公司副总裁陶琳在展会现场说，目前，上海超级工厂已经成为特斯拉的全球出口中心，工厂内使用的95%以上的零部件来自本土供应商。

她还强调，特斯拉进入中国十年来的发展离不开中国强有力的政策支持以及对营商环境的重视，“中国持续对外开放的政策、先进的发展理念和良好的营商环境为公司发展创造了巨大机遇”。

王跃生指出，中国近年来一直推动建设开放型世界经济，完善与变革国际经贸规则，包括建设自由贸易试验区，积极参与区域贸易投资协定、世界贸易组织多边贸易体系改革等举措都对全球产业链、供应链发展与开放合作起到了促进作用。

11月中旬，国家发展改革委宣布加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，包括将会同有关部门推动合理缩减外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施等。本届博览会还发布了《全球产业链供应链互联互通北京倡议》，明确表示要推动贸易和投资自由化、便利化，加强全球分工合作，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

在陶琳看来，中国市场的重要性独一无二。中国拥有全球其他市场无法比拟的优势和广阔的前景，中国市场是特斯拉的必选项。她说，特斯拉希望和更多的中国优秀供应商合作，推出更加具有竞争力与创新力的零部件，也希望更多国内优秀供应商走向国际，让世界见证“中国智造”的硬实力。

美讯首席执行官彭家荣认为，中国供应链具有高效率和强大执行力的双重优势。中国企业为许多国家带来了供应商和技术，在当地创造了大量就业岗位，为全球合作与发展作出了重要贡献。

诸多参会嘉宾表示，依托中国的产业链优势和高水平对外开放，中国企业将有能力更加积极地探索海外市场，在国际舞台上实现更多合作共赢。（记者吴琼、郭潇宇、罗鑫、彭培根）

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