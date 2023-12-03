新华社加沙12月2日电（记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局副主席萨利赫·阿鲁里2日表示，哈马斯在加沙地带停火前不会再与以色列交换被扣押人员。

阿鲁里当晚在接受卡塔尔半岛电视台采访时说，哈马斯已经释放其扣押的所有妇女和未成年人。剩余被扣押人员包括以色列士兵以及为以军服务的成年男性，交换这些被扣押人员需按照“新标准”。

以色列总理办公室2日说，加沙地带停火谈判陷入僵局，内塔尼亚胡总理已要求在卡塔尔多哈的以方谈判小组返回以色列。

另据卡塔尔通讯社报道，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆2日在与美国副总统哈里斯通电话时表示，卡塔尔与所有合作伙伴继续斡旋，确保调停不中断，努力让巴勒斯坦局势恢复平静。

以色列和哈马斯当地时间11月24日7时开始为期4天的临时停火，此后双方在11月27日和30日分别将停火期限延长2天和1天。在临时停火期间，巴勒斯坦武装人员和以色列分别释放7批被扣押人员。当地时间12月1日7时，哈马斯和以色列在加沙地带的临时停火结束，以军同日恢复与哈马斯的战斗。巴勒斯坦加沙地带卫生部门2日发表声明说，自1日以军恢复军事行动以来，加沙地带已有193人死亡、650人受伤。（参与记者：汪强）

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