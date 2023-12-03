新华社北京12月2日电 题：携手实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化——习近平主席致2023年“读懂中国”国际会议（广州）贺信凝聚合作发展共识与力量

新华社记者

12月2日，2023年“读懂中国”国际会议在广州开幕。国家主席习近平向会议致贺信，科学分析当代世界发展大势，表达了中国与世界各国携手努力，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化的真诚愿望。

习近平主席的贺信在与会中外嘉宾中引发热烈反响，大家认为，贺信深刻揭示了中国式现代化与推动构建人类命运共同体之间的重要关联，为推动各国合作发展凝聚了强大共识与力量。

今年是“读懂中国”国际会议创办10周年。中国国家创新与发展战略研究会会长郑必坚说，10年来，习近平主席多次向会议发来致辞或贺信，深入阐释中国道路、中国主张，体现了习主席对推动国际社会“读懂中国”的高度重视。“我们将以贺信为指引，不忘初心，砥砺前行，把这项事业办得越来越好。”

“读懂中国，关键要读懂中国式现代化。”习近平主席在贺信中指出，今天，中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，推动构建人类命运共同体。

埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅说，中国式现代化事业稳步推进，中国致力于推进同世界各国的互利合作，做经济全球化的积极参与者，维护多边主义，积极参与全球治理体系改革和建设。“非洲将继续推动非中合作走在全球发展合作的前列，为推动构建人类命运共同体和新型国际关系，增进全人类福祉树立榜样。”

现场聆听习近平主席的贺信，广药集团董事长李楚源深感责任重大：“我们将推动中医药现代化、国际化，以高质量发展助力中国式现代化建设。”

当前，百年变局加速演进，如何破解全球安全和发展面临的新挑战，“中国作为”备受世界瞩目。习近平主席在贺信中指出，中国“坚持以高水平开放促进高质量发展”“坚定不移致力于扩大同各国利益的汇合点”“不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇”。这些重要论述赢得与会人士的广泛认同。

“在我看来，中国将成为从高速发展向高质量发展成功转型的国家。”外文出版社荣誉英文主编大卫·弗格森对习近平主席的贺信深有感触。他认为，中国为世界经济的增长作出巨大贡献，将在对外开放中不断与世界共享发展机遇。

奥地利前总理沃尔夫冈·许塞尔说，习近平主席在贺信中强调持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，这展现了中国坚持高水平开放的决心。中国和世界都将因此受益。

春华资本集团创始人兼董事长胡祖六认为，落实习近平主席的要求，必将让中国经济更具活力，形成强大“磁场”，吸引更多外资落户中国。

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫说，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为世界提供了重要公共产品。当这些倡议被追求和平与发展的人们所接受时，一条通向共同繁荣的道路就出现了。

巴基斯坦参议院国防委员会主席、巴中学会主席穆沙希德第一次来到中国时只有十六七岁。在过去近半个世纪里，他亲眼见证了中国的发展历程。他表示，如今的中国，是一个富强的国家、一个全球化的领导者、一个稳定的源泉。

“习近平主席说，中国的前途命运和人类的前途命运紧密联系在一起。我相信，在中国的持续推动下，各国携起手来，一定能够建设一个更加美好、和平、繁荣的世界。”穆沙希德说。（记者温馨、马晓澄、洪泽华、陆浩、霍思颖）

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