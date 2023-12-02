新华社布宜诺斯艾利斯12月1日电 专访：世界媒体峰会是媒体间建立互信和开展合作的良好平台——访阿根廷美洲通讯社社长略伦特

新华社记者王钟毅

阿根廷美洲通讯社社长贝尔娜达·略伦特日前接受新华社记者专访时表示，世界媒体峰会是国际主流媒体间建立互信和开展合作的良好平台，期待在峰会上倾听其他国家媒体的经验。

略伦特高度评价世界媒体峰会对于促进国际媒体合作的积极作用。她表示，在国际媒体，尤其是在发展中国家媒体之间建立互信与合作有助于国家间的信息沟通。媒体间“南南合作”具有重要意义，有利于发展中国家在各个层次增进了解、开展合作。

“我期待在今年举办的世界媒体峰会上倾听其他国家媒体的经验，了解他们正在进行的工作以及对未来发展的规划，这对我们来说非常重要。”略伦特说，“在当今媒体领域发生全球性变革的时刻，作为主流媒体，我们知道变革的重要性，但更重要的是了解应该向何方前进。”

略伦特表示，近年来推荐算法和社交媒体发展迅速，主流媒体确实感受到了转型压力。她认为，主流媒体需要从内容和传播两方面同时发力应对挑战。“一方面，可以继续发挥传统优势，向受众提供高质量内容；另一方面，需要适应分众化的传播趋势，把不同受众需要的内容送到他们眼前。”略伦特说。

谈及赴华参加第五届世界媒体峰会，略伦特表示，中国近年来的发展和现代化进程令人印象深刻，中国的发展不只是经济增长，更是中国人民生活水平的实际提高。同时，中国在现代化过程中与世界各国共享发展成果，造福全人类。她说：“中国式现代化如何转化为全人类福祉的故事值得我们媒体更好地传播。”

略伦特表示，尽管阿中两国地理距离遥远，但近年来两国官方和民间大大增进相互了解，两国媒体发挥了重要作用。未来两国媒体在报道两国时政类“硬新闻”的同时，也可以加强两国社会生活、文化活动等“软新闻”的报道，同时通过个性化传播，进一步增进两国人民相互了解。

略伦特说，美洲通讯社与新华通讯社一直维持着良好的合作关系。“我们希望与新华社进一步加强合作，更好地服务全球不同领域和高度差异化的受众，共同应对媒体变革带来的挑战。”

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