新华社北京12月1日电（记者邵艺博）外交部发言人汪文斌1日表示，中欧是伙伴，不是对手，中欧合作是相互成就的正循环，不是你输我赢的淘汰赛。

当日例行记者会上，有记者问：日前，法国雅克·德洛尔研究所发布报告，认为借助中国实现自身发展壮大是欧盟必然选择，呼吁欧方在“去风险”问题上牢守理性底线，奉行更加理性务实的对华政策，加强能源、绿色、科技等各领域互利务实合作。中方对此有何评论？

汪文斌说：“我们注意到报告。这反映了欧洲有识之士对发展中欧关系的积极意愿，也表明中欧关系有着坚实民意基础。”

他表示，中欧是伙伴，不是对手；中欧合作是相互成就的正循环，不是你输我赢的淘汰赛。“一些人士片面强调中欧之间的‘对手面’，却刻意忽视中欧之间的‘合作面’，鼓吹对华‘去风险’‘降依赖’。这种错误对华认知不仅会加剧误解、侵蚀互信，而且也与欧方一贯倡导的自由贸易立场和世贸组织规则背道而驰，对中欧关系发展形成干扰，不符合任何一方的利益。”

“中方认为，最需要去掉的风险是泛政治化带来的对立对抗，最需要降低的依赖是动辄重回保护主义的‘温床’。”汪文斌表示，中欧都是全球产供链的重要一环、推动构建开放型世界经济的坚定力量。

“我们希望欧方倾听理性声音，抵制泛政治化、泛安全化的杂音，同中方一道，保持双向开放而非筑墙设垒，推动贸易投资自由化而非保护主义，为双方企业营造公平、公正、非歧视的营商环境，推动中欧关系健康稳定发展，为动荡不定的世界注入更多稳定性和确定性。”汪文斌说。

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