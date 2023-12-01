人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：中欧合作是相互成就的正循环，不是你输我赢的淘汰赛

2023年12月01日18:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月1日电（记者邵艺博）外交部发言人汪文斌1日表示，中欧是伙伴，不是对手，中欧合作是相互成就的正循环，不是你输我赢的淘汰赛。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，法国雅克·德洛尔研究所发布报告，认为借助中国实现自身发展壮大是欧盟必然选择，呼吁欧方在“去风险”问题上牢守理性底线，奉行更加理性务实的对华政策，加强能源、绿色、科技等各领域互利务实合作。中方对此有何评论？

　　汪文斌说：“我们注意到报告。这反映了欧洲有识之士对发展中欧关系的积极意愿，也表明中欧关系有着坚实民意基础。”

　　他表示，中欧是伙伴，不是对手；中欧合作是相互成就的正循环，不是你输我赢的淘汰赛。“一些人士片面强调中欧之间的‘对手面’，却刻意忽视中欧之间的‘合作面’，鼓吹对华‘去风险’‘降依赖’。这种错误对华认知不仅会加剧误解、侵蚀互信，而且也与欧方一贯倡导的自由贸易立场和世贸组织规则背道而驰，对中欧关系发展形成干扰，不符合任何一方的利益。”

　　“中方认为，最需要去掉的风险是泛政治化带来的对立对抗，最需要降低的依赖是动辄重回保护主义的‘温床’。”汪文斌表示，中欧都是全球产供链的重要一环、推动构建开放型世界经济的坚定力量。

　　“我们希望欧方倾听理性声音，抵制泛政治化、泛安全化的杂音，同中方一道，保持双向开放而非筑墙设垒，推动贸易投资自由化而非保护主义，为双方企业营造公平、公正、非歧视的营商环境，推动中欧关系健康稳定发展，为动荡不定的世界注入更多稳定性和确定性。”汪文斌说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部