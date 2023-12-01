新华社马德里11月30日电（记者胡加齐 谢宇智）日前，中国宣布对西班牙等6国游客试行单方面免签政策。江苏省文化和旅游厅11月30日在马德里中国文化中心举办“水韵江苏”文旅推介会，以“水乡之富”“园林之美”“昆曲之柔”邀请西班牙游客到访江苏，促进文明互鉴。

近百名嘉宾出席推介会。江苏省文化和旅游厅厅长杨志纯在会上介绍了以江南园林为代表的江苏风光，并诚邀当地朋友到江苏感受自然与人文之美。他表示，随着12月1日起中方免签政策的试行，西班牙公民到中国旅游考察将会更加便捷。

中国驻西班牙大使馆公使衔参赞贺踊在致辞中指出，今年是中西建交50周年，也是中西文化和旅游年。一年来，在马德里已举行13场中国不同地区的文旅推介会。希望通过中西文化和旅游年系列活动，两国文化和旅游界能够有机会更充分地沟通交流、互学互鉴。

马德里市旅游局局长赫克托·科洛内尔在接受新华社采访时说，中国对西班牙游客免签将鼓励更多西班牙游客到访中国、了解中国。他希望免签政策未来能够双向执行，以便利更多中国游客进入西班牙，促进两国旅游业共同发展。

推介会当天还举办了由江苏省文化和旅游厅与马德里中国文化中心联手推出的“一园江南”园林生活美学展。该活动为期一个月，将吸引当地民众前来体验中国江南园林的诗意生活。

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