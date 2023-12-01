新华社伦敦11月30日电（记者张亚东）第二届中英氢能合作论坛11月30日在英国曼彻斯特召开。中英两国政府代表、武汉和曼彻斯特两地政府代表、中英氢能投资企业代表等，围绕氢能全产业链合作进行了广泛深入的讨论。

中国驻英国大使郑泽光在论坛上表示，值此《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会召开之际，中英氢能合作论坛在曼彻斯特召开可谓恰逢其时，希望论坛为中英和全球应对气候变化努力作出独特贡献。他指出，中英在发展氢能方面各有所长，发展目标高度契合。两国加强氢能发展战略衔接，各取所长，优势互补，可以实现“1+1大于2”的合作效果。

曼彻斯特议会议长贝芙·克雷格在致辞中表示，中英两国都在加速能源转型，这为两国氢能合作提供了巨大机遇，双方合作将为两国人民带来切实利益。

在2022年4月举行的首届中英氢能合作论坛上，中国武汉市与英国曼彻斯特市代表签署了氢能产业交流合作备忘录等文件。在此次论坛上，武汉市人大常委会副主任龙良文表示，武汉和曼彻斯特在氢能产业合作上已实现良好开局，未来将推进两地在氢能全产业链上的合作。

据悉，自首届中英氢能合作论坛以来，双方企业积极推进氢能项目对接、加强技术研发沟通，在氢燃料电池、氢能产业园方面实施了一批合作项目。

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