新华社联合国11月30日电 联合国11月29日举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会。安理会11月轮值主席、中国常驻联合国代表张军向大会致辞，重点通报安理会审议巴勒斯坦问题情况，为应对新一轮巴以冲突所做工作，重申对“两国方案”的坚定支持。

张军表示，巴以冲突只能通过和平手段寻求公正解决。近段时间，巴以局势动荡不安，安理会多次召开紧急会议，并于11月15日通过关于加沙人道局势的第2712号决议。安理会要求各方遵守国际法义务，反对针对平民的强制迁移，呼吁在整个加沙地带紧急实施有足够天数的人道主义暂停，确保无阻碍的人道准入。

张军表示，安理会支持中东实现全面、公正、持久和平，支持巴以以国际法和联合国相关决议为基础，就最终地位问题开展对话谈判，开启可信政治进程，最终实现“两国方案”。安理会呼吁停止一切有损互信、破坏“两国方案”前景的行动，谴责一切针对平民的暴力和无差别袭击，鼓励推进巴人内部和解，加强巴勒斯坦民族权力机构，肯定联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处重要作用。

张军表示，安理会将继续密切关注中东局势和巴勒斯坦问题，推动落实安理会相关决议，为实现巴以和平共处、共同安全、共同繁荣作出不懈努力。

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