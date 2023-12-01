新华网新加坡12月1日电 “你好大熊猫”中新青少年优秀绘画作品展近日在新加坡中国文化中心举行。作品展由中国驻新加坡大使馆荣誉支持，新加坡中国文化中心与中国宋庆龄青少年科技文化交流中心联合举办。

第十三届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席李斌，中国宋庆龄基金会秘书长张吉明，中国驻新加坡大使馆临时代办朱憬，新加坡前政务部长曾士生等中新两国各界嘉宾和新加坡获奖学生代表等近百人受邀出席。

新加坡中国文化中心兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华在致辞中表示，新加坡中国文化中心近年来积极参与和支持中国宋庆龄基金会主办的“文化小大使”活动，邀请新加坡青少年以不同形式表达对中国艺术、中华文化的热爱，让更多新加坡青少年结缘中国，结缘中华文化。国与国友好的基础在民间，未来在青年。中国文化中心期待继续与中国宋庆龄基金会密切合作，开展更多青少年领域的交流，共同促进中新两国文化交流与互鉴，增进民心相通，推动两国关系持续发展。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任任海峰在致辞中提到，此次展出的画作不仅仅是创意和灵感的对话，更表达出两国青少年对大熊猫的喜爱和盼望交流互鉴的真诚愿望。他表示，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心将不断为深化中新两国人文交流与合作创造条件，为两国青少年增进友谊搭建广阔平台，共绘“长风万里启新程”的美好画卷。

此次展览集中展示了中新两国青少年156幅绘画作品，均为“你好大熊猫”中新青少年优秀绘画作品展的获奖作品。这些作品既是中新两国青少年友谊的见证，也表达了他们对美好未来的期许和向往。画展增进了中新两国青少年的友谊，为推动中新关系发展注入了新的活力。

据悉，“你好大熊猫”中新青少年优秀绘画作品展将持续至12月3日。

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