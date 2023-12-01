新华社洛杉矶11月30日电（记者黄恒）美国蒙大拿地区联邦地区法院米苏拉分院法官唐纳德·莫洛伊11月30日发出初步禁止令，暂时禁止蒙大拿州实施针对TikTok的禁令。

在一份长达48页的禁止令文件中，莫洛伊确定，在关于本案的最终裁决结果出台前，蒙大拿州原定于2024年1月1日开始实施的针对TikTok的相关法令不得生效。

按照初步禁止令，蒙大拿州对TikTok的禁令应被阻止实施，因为TikTok公司及创作者作为原告提出的主张是有道理的，蒙大拿州发布的对TikTok的禁令可能违反了美国宪法第一修正案言论自由条款、美国法律体系中的联邦优先权设定和美国宪法的商业条款。

初步禁止令说，该禁令“超越了州权”并侵犯了TikTok用户的“宪法权利”。

蒙大拿州州长今年5月17日签署禁止在该州区域内下载TikTok软件的禁令，并计划于2024年1月1日起实施。居住在该州的5名TikTok内容创作者当天便发起诉讼，TikTok公司5月22日提起诉讼。这两起诉讼都提交到了蒙大拿地区联邦地区法院米苏拉分院，要求法官发布禁止令以阻止禁令实施。11月12日，莫洛伊就本案举行听证会，当庭质疑了被告发布禁令的动机和可操作性。

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