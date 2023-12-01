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主要产油国宣布进一步减产

2023年12月01日12:53 | 来源：新华网
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新华社维也纳11月30日电（记者刘昕宇 张兆卿）石油输出国组织（欧佩克）秘书处11月30日发布声明说，多个欧佩克和非欧佩克产油国明年第一季度将继续自愿减产，减产总额为日均220万桶。

当天，由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”以视频方式举行第36次部长级会议。当晚发布的声明说，此次减产将参照今年6月“欧佩克+”第35次部长级会议设定的2024年各成员产量目标，是继今年4月主要产油国宣布自愿减产措施后额外增加的减产。

根据声明，沙特阿拉伯将把从今年7月开始的日均100万桶的自愿减产措施延长至明年3月底。明年第一季度，俄罗斯将把今年9月开始的自愿日均减产30万桶提高到日均50万桶。伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼等“欧佩克+”成员也将在明年第一季度自愿减产。

声明说，明年第一季度后，相关“欧佩克+”成员将视市场情况“逐步回撤”自愿减产力度，以维护石油市场稳定。

由于市场担忧全球经济前景不佳影响石油需求，国际油价近期走弱。伦敦布伦特原油期货价格从今年9月的每桶90美元以上跌至近几周的每桶80美元左右。

今年4月，“欧佩克+”宣布自今年5月至年底自愿日均减产166万桶。在今年6月举行的部长级会议上，“欧佩克+”决定将2024年原油总产量目标调整为日均4046万桶。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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