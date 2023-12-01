新华社日内瓦11月30日电（记者王其冰）世界卫生组织11月30日发布的《2023年世界疟疾报告》指出，2022年全球疟疾病例估计达到2.49亿例，比2019年多1600万例。气候变化对疟疾防治构成巨大风险，因此全球需要采取紧急行动减缓全球变暖的步伐，降低其造成的影响。

报告说，气候变化带来的温度、湿度和降雨量的变化会影响携带疟疾的按蚊的行为和生存模式，热浪和洪水等极端天气事件也会直接影响疾病传播，导致疾病负担加剧。

报告指出，与2021年相比，2022年全球新增500万疟疾病例。当年遭遇灾难性洪水的巴基斯坦疟疾病例从2021年的50万例增加到2022年的约260万例。此外，埃塞俄比亚、尼日利亚、巴布亚新几内亚和乌干达的病例数也显著增长。

“不断变化的气候对疟疾防治构成了重大风险，特别是在脆弱地区。现在比以往任何时候都更需要可持续、有韧性的疟疾应对措施，同时必须采取紧急行动减缓全球变暖的步伐，降低其造成的影响。”世卫组织总干事谭德塞说。

报告显示，气候变化还会导致医疗服务减少并扰乱医疗供应链，从而对疟疾增加趋势产生间接影响。

报告还认为，除新冠疫情造成防治中断外，药物和杀虫剂抗药性、人道主义危机、资源限制等因素也都对全球疟疾防治形成威胁。

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