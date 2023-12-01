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以色列与哈马斯分别释放第七批被扣押人员

2023年12月01日09:11 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月1日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方11月30日晚说，以方已接收巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）释放的第七批被扣押人员。另据卡塔尔半岛电视台报道，以方已释放第七批被关押的巴勒斯坦人。

　　以色列军方11月30日晚发表声明说，以方已接收6名获释的被扣押人员，以军方和情报部门人员正陪同他们前往以南部哈特泽里姆空军基地。在经过初步身体检查后，获释人员将与家人团聚。当天早些时候，以军方确认被哈马斯释放的另外2名以色列人已经返回以色列。

　　半岛电视台随后报道说，根据以色列与哈马斯达成的停火协议，以方已释放第七批共30名被关押的巴勒斯坦人。

　　以色列和哈马斯在加沙地带的停火协议于当地时间11月24日上午7时正式生效，加沙地带停火4天。11月27日，哈马斯与以色列同意将加沙地带人道主义停火期限延长两天。卡塔尔外交部发言人安萨里11月30日证实，巴以双方同意将临时停火协议延长一天，条件不变。在此前停火期间，巴勒斯坦武装人员和以色列已分别释放六批被扣押人员。

(责编：崔译戈、崔越)

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