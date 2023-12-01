国际在线报道（记者 王鲁平）：11月28日至12月2日，首届中国国际供应链促进博览会（简称“链博会”）在北京举办。作为链博会重要配套活动之一的中国（四川）清洁能源国际推广大会于28日同步召开，英中商业发展中心主席约翰·麦克莱恩（John Mclean OBE）出席大会并致辞。麦克莱恩在接受国际在线记者专访时表示，中国是世界经济发展的重要引擎，首届链博会恰逢其时，为各国企业提供交流与合作机会，有助于促进产业发展与全球供应链重塑。

英中商业发展中心主席约翰·麦克莱恩

麦克莱恩指出，中国对世界至关重要，中国GDP占全球经济比重近五分之一，中国可以说是世界经济发展的引擎。他认为，只有引擎运转良好，才能保障世界经济整体的良好运转。当前，世界正处于发展变革的关键时期，面临气候变化等问题带来的挑战，各国应当协调行动起来，运用更多元的方式进行思考。

麦克莱恩称赞道，链博会的举办恰逢其时，将促进产业发展与全球供应链重塑。“我们看到，今年秋季以来，中国市场呈现出一片繁荣景象，”他表示，“所有国家都在关注中国”。供应链国际化、全球化的新趋势已经出现，整合取代碎片化、打造一体化模式是当下所需。“我们要激励企业创新角度看问题，对供应链的运作重新展开大胆想象，抛弃旧的思维和准则。中国此时举办链博会是在对的时间做了对的事情，”麦克莱恩建议企业通过从不同国家、不同行业采购以降低生产经营风险。

麦克莱恩表示，链博会为全球各地不同国家的企业与专业人士创造了面对面交流合作、展望行业未来的宝贵平台。“这是非常重要的一步。过去几年我们仿佛生活在真空中，虽然可以线上开会、视频交流，但那不是真正的面对面。只有线下亲身接触和交往，许多问题才能够迎刃而解。”

他在采访中强调了可持续发展的重要性，“我们要改变发展方式，追求绿色发展、可持续发展，这将为我们应对未来的任何挑战提供行之有效的方案。”麦克莱恩1999年第一次到访中国，此后二十余年间访问中国超过100次。他高度评价中国在清洁能源等可持续发展领域的建设成果，并对自己即将开启的四川之行表示期待。据了解，麦克莱恩在北京参加完链博会后，将赴四川参访，考察四川省清洁能源产业发展状况。

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