新华社惠灵顿11月30日电（记者卢怀谦 郭磊）第三届中国-新西兰艺术节11月30日在新西兰首都惠灵顿举行，中国交响乐团紫禁城弦乐四重奏与新西兰交响乐团联袂为观众献上一场中西合璧的音乐会。

中国驻新西兰大使王小龙在演出前致贺词说，近年来，在两国领导人战略指引下，中新关系在各领域取得长足进展，双方人员往来愈加频繁，文化艺术交流合作不断结出果实。展望未来，期待并相信两国人民将携手共进，深化友谊，互利合作，共同迎接中新关系更加美好的未来。

中国交响乐团党委书记周宇表示，相信此次访演将进一步推动中新两国人民相互学习借鉴，进一步巩固和丰富中新人文交流，加深相互了解和友谊。

新西兰交响乐团首席执行官皮特·比格斯表示，50年来，新西兰交响乐团多次访华演出，很高兴有机会跟远道而来的中国朋友们一起创作演奏，增进彼此之间的文化交流与相互理解。

当天音乐会上，中国交响乐团的4位音乐家与新西兰音乐家演奏了多首中外名曲，获得全场热烈掌声。

本届中国-新西兰艺术节由中国文旅部、中国交响乐团、新西兰交响乐团、惠灵顿中国文化中心、新西兰音乐基金会、新西兰飞狗艺术公司联合主办。

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