中国网11月30日讯 （记者 刘颖 通讯员 王宇翔）“我们都目睹了气候变化带来的巨大挑战。2022年，核能成为世界第二大低碳电力来源。在过去的50年里，它帮助避免了大约700亿吨的二氧化碳排放。”巴黎当地时间11月28日至30日，在以“将核能与世界连接起来：应对能源和环境挑战”为主题的2023年法国世界核能工业博览会（WNE）上，法国资深外交官、法国世界核能工业博览会主席白林表示。

开幕式上，国际原子能机构总干事格罗西指出，“在核能新领域方面，目前亚洲是领先地区，几个月前，我到访中国，并围绕核能发展有了深入交流。”

WNE是全球最大的民用核能行业展会，本届展会的规模与声势更是历史性的，迎来了76个国家的650名参展商和2万名与会者，荟集了来自世界各地的行业决策者。中国、加拿大、韩国、日本、捷克、英国、美国和法国等全球十七个核能行业主要参与者在展会设立国家馆。活动期间将举办130场圆桌论坛、主题演讲、论坛和研讨会，进行6000场商务会谈。

中国展馆吸引了白林，格罗西，中国驻法大使馆公使陈力、公参郭晓林，以及法国电力集团、欧安诺集团、西屋电气等公司高管前来参观，并进行会谈。

展示“中国方案”

中国40年来不间断建造核电站，始终如一按时按预算完成核电交付，这是全球独一无二的。“华龙一号”是我国拥有完整自主知识产权的第三代核电技术，采用能动与非能动相结合的设计理念，提升了安全性，平衡了经济性，是当前核电市场上接受度高的三代核电机型之一。今年5月，“华龙一号”全球首堆示范工程——中核集团福清核电5、6号机组通过竣工验收，打破了世界上三代核电技术的“首堆必拖”魔咒。

在格罗西发起的关于核能部署挑战的闭门会上，中核集团相关负责人向世界各国同行分享了自主三代核电技术华龙一号保证交付的主要做法，并表示：“希望能与国际同仁一道，促进核能更快发展，为应对气候变化、核能安全等重大挑战做出应有的核贡献。”在核电交付能力主题推介会上，中核集团又从设计、建造、项目管理等方面全面介绍了“中国方案”，吸引了现场约100多名来自世界各地的专家参会。

除了专家分享，中国展台也以创新魅力吸引了各国参观者的驻足。例如“核能智慧城市”，通过沙盘灯光与海水、建筑物等的连接，表现了包括华龙一号、玲龙一号、高温气冷堆、聚变堆、核医疗等中国核科技成果在发电、海水淡化、制氢、石油化工等方面的多元化应用，展示了核能在未来人类生活中的无限可能。

推动构建全球核能发展命运共同体

自1982年中法两国签订第一个和平利用核能合作议定书以来，中法核能合作已成为中法全面战略伙伴关系的重要组成部分。今年4月6日，在中国国家主席习近平与法国总统马克龙的共同见证下，中核集团和法国电力共同签署相关合作协议，开启了中核集团与法国核能合作的新篇章。

中法两国是世界核能版图的重要一员，中法核能协作与友谊源远流长，是两国科技合作的典范。博览会期间举行了中法核能合作交流研讨会，共同探讨先进核能发展的各个维度，这是中法两国在新形势下不断深化了解核能合作的具体举措，亦是迎接核能未来的新起点。

会上，来自中核集团的代表围绕发展先进核能技术助力实现“双碳”目标作主题演讲，介绍了“双碳背景”下的核能发展、中国核能综合利用解决方案，以及对全球核能发展的展望与贡献。作为中国核科技工业主体，中核集团积极与包括法国在内的全球合作伙伴密切协作，不断扩大高水平开放合作，推动构建全球核能发展命运共同体。

（来源：中国网）

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