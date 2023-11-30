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日本政府要求驻日美军暂时停飞“鱼鹰”运输机

2023年11月30日18:39 | 来源：新华网
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新华社东京11月30日电（记者姜俏梅 冯翀）驻日美军一架“鱼鹰”运输机在日本鹿儿岛县屋久岛海域坠毁后，日本防卫大臣木原稔11月30日在参议院外交防卫委员会表示，日本政府已要求驻日美军暂时停飞“鱼鹰”运输机。

木原说，搜救人员29日在失事海域发现1名男性死者，后经证实为机上人员。日本政府30日就坠机事故要求美方在确认安全性后再执飞，同时要求日本陆上自卫队“鱼鹰”运输机暂停飞行。

不过，日本内阁官房长官松野博一30日在记者会上表示，日本政府不会更改在陆上自卫队佐贺基地部署“鱼鹰”运输机的计划。

日本共同社援引美国空军特种作战司令部消息称，失事“鱼鹰”运输机隶属第353特种作战飞行团。据报道，该机原计划29日从山口县岩国基地飞往嘉手纳基地，中途改变计划飞向屋久岛机场，当地时间14时40分左右在雷达上消失。

日本媒体援引海上保安厅第10管区海上保安本部最新消息称，坠毁的“鱼鹰”运输机上共有8人，在失事海域搜救7名失踪人员的行动仍在进行中。

(责编：于洋、常红)

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