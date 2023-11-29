新华社联合国11月28日电（记者王建刚）联合国开发计划署28日发布的最新报告显示，在过去20年里，海平面上升导致的洪水风险已影响全球沿海地区约1400万人。预计到2100年，这一风险可能会影响近7300万人。

联合国开发计划署与气候变化研究机构——气候影响实验室合作，通过“人类气候视野”平台公开了这些数据。

报告说，在中等排放的情景下，即维持人类目前的全球温室气体排放水平，到2050年，数百个人口密集的沿海城市将面临更高的洪水风险，影响沿海城市约5%人口。预计到2100年，这一风险将影响沿海城市10%人口。此外，拉丁美洲、非洲和东南亚沿海的许多低洼地区则面临永久性淹没的严重威胁。

报告说，如果在高排放情景下，到2100年，大约16万平方公里的沿海土地可能会被淹没，这将影响厄瓜多尔、印度、越南等国的主要沿海城市。然而，报告指出，通过显著减少排放，并使全球升温幅度控制在2摄氏度以下，预计可以挽救约一半面临淹没风险的土地面积。

此外，“人类气候视野”平台还探讨了气候变化对温度、死亡率、能源使用和全球劳动力的影响。

联合国开发计划署人类发展报告办公室主任佩德罗·孔塞桑强调了采取行动以减轻这些风险的紧迫性。他说：“联合国开发计划署和气候影响实验室的新研究再次提醒即将参加联合国气候变化迪拜大会（COP28）的决策者，必须立即采取行动。”

联合国气候变化迪拜大会定于11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。

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