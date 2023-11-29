新华社伦敦11月27日电 英国卫生安全局27日发布公报说，该机构与合作单位在例行的全国流感监测中发现一例人感染甲型H1N2流感病毒病例，这是首次在英国发现人感染这种流感病毒。

公报介绍，这名患者在出现呼吸道症状后接受了全科医生检测。卫生安全局采用聚合酶链式反应检测、基因组测序等手段，确认其感染甲型H1N2流感病毒。患者症状轻微，现已康复，感染源仍在调查中。

卫生安全局未透露患者具体信息，但表示正对北约克郡部分地区的全科医生诊所和医院加强监测，同时追踪密切接触者。此外，该机构还在调查病原体特征并评估其对人类健康的风险。

初步调查显示，本次发现的甲型H1N2流感病毒属于一个独特的进化枝，与近期世界其他地区人类感染的甲型H1N2流感病毒不同，但与目前在英国猪群中传播的流感病毒相似。

据世界卫生组织网站介绍，甲型H1N2流感病毒在世界多地的猪群中流行，偶尔感染人类。人类感染该病毒通常是与受感染动物或受污染环境接触所致，可能出现的症状包括轻度结膜炎、肺炎等，严重时可致死亡。

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