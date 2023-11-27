新华社杭州11月27日电 综述：国际人士期待携手中国深化数字贸易合作

新华社记者

第二届全球数字贸易博览会11月23日至27日在浙江省杭州市举行。多名外方参会人士表示，该博览会是推动数字贸易发展的重要平台，是促进全球数字经济合作的国际公共产品，期待与中国深化数字贸易领域合作，共享数字贸易发展成果。

本届数贸会以“数字贸易 商通全球”为主题，汇聚800多家数字贸易企业，包含50多家世界500强企业，50多家全球、全国数字贸易百强榜单企业，有100多项“数字新品”首发首秀首展。

中国商务部在本届数贸会上发布的《中国数字贸易发展报告2022》显示，当前，数字贸易蓬勃兴起，正逐步成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量，并带动全球产业链供应链价值链加速整合优化，大幅降低贸易成本，为全球经济恢复增长注入新动能。

吉尔吉斯斯坦工商会驻华官方代表琴吉兹·舍尔尼亚佐夫对记者说，数字贸易在当今世界经济中发挥的作用举足轻重，潜力前所未有，将不断发展壮大。中国在数字贸易方面优势明显，人工智能、电子商务、金融科技、云计算和物联网等新技术在中国蓬勃发展，中国企业在数贸会上带来的相关新产品让人印象深刻。

海牙国际私法会议副秘书长吴美珊告诉记者，开展全球数字贸易有利于提高效率和生产力，增强全球联通性，提高信息和教育的可获取性，同时促进环境可持续性。中国提出建设“数字丝绸之路”，重点关注数字基础设施建设、技术转让和数字领域合作等，有助于加强全球数字互联互通。

本届数贸会期间举办了“丝路电商”国际合作论坛。论坛上发布的《“丝路电商”合作发展报告2016-2023》显示，自2016年以来，“丝路电商”国际合作持续深化。截至2023年10月，中国已同30个国家签署电子商务合作备忘录并建立双边电子商务合作机制。

俄罗斯电商平台奥松旗下奥松全球公司首席执行官斯捷潘·古萨莫夫在论坛发言中表示，俄罗斯电商市场正迎来显著增长，俄罗斯已成为中国跨境电商最具价值的海外市场之一。

本届数贸会邀请芬兰、南非担任主宾国。南非小企业发展部长恩达贝尼-亚伯拉罕斯在发言中表示，中小微企业是南非经济增长引擎和电商发展重要参与者，政府将继续支持它们与中国伙伴建立互利互惠关系，为南非和中国在电商领域进一步合作创造更好环境。

芬兰驻上海总领事馆贸易与创新领事米卡·克莱梅蒂宁告诉记者，此次共有18家芬兰公司参展，涵盖数字技术和服务等方面，期待芬中两国公司建立新联系创造新商机。他说，数字经济与绿色经济转型密不可分，深化数贸合作将为人类创造更美好未来。

西班牙巴塞罗那商会国际业务开发经理何塞普·戈梅斯说，他在展会现场充分感受到中方对数字贸易的重视。他认为，数字贸易在推动建设开放型世界经济方面发挥着重要作用，期待各方共同推动形成数字贸易规则。

亚非法律协商组织秘书长卡马林·比尼布瓦敦参加了数贸会期间举办的全球数字贸易法治论坛。他表示，数字经济为推动创新和建设更具包容性、互联性的全球经济带来机遇，期待各方开展合作，制定数字经济监管规则，以保护数据安全、维护公平竞争。（参与记者：张毅荣、郭雅格、张家伟、黄筱、方问禹）

(责编：崔译戈、崔越)