新华社加沙11月26日电（记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅26日发表声明说，卡桑旅当天释放了第三批被扣押人员，包括13名以色列人、3名泰国人和1名俄罗斯人。另据巴勒斯坦通讯社26日报道，以色列当晚释放了39名巴勒斯坦未成年人。

以色列军方26日晚间发表声明证实，已接收哈马斯释放的第三批共17名被扣押人员。这17名获释人员中有13名以色列人、3名泰国公民和一名俄罗斯裔以色列人。其中，12名获释以色列人通过加沙地带中部边境返回以色列，3名泰国人和1名俄裔以色列人通过加沙地带与埃及接壤的拉法口岸抵达以色列。以色列总理办公室发表声明说，还有一名84岁的以色列获释人员因身体状况欠佳，被直升机送往以色列南部城市贝尔谢巴的医院。

据巴勒斯坦通讯社26日报道，以色列当晚已释放39名巴勒斯坦未成年人，目前这些人已乘车离开约旦河西岸奥弗监狱前往拉姆安拉。以色列监狱管理局当天早些时候曾宣布，已完成释放第三批巴勒斯坦在押人员的准备工作。

卡塔尔外交部26日发表声明说，加沙人道主义停火协议执行第三天，以色列将释放39名巴勒斯坦在押人员，哈马斯将在加沙地带释放13名被扣押的以色列人，还有1名俄罗斯人和3名泰国人已被移交给红十字国际委员会。

哈马斯26日晚发表声明说，哈马斯正认真考虑释放更多的被扣押人员来换取加沙地带更长的停火时间。

以色列和哈马斯在加沙地带的停火协议于当地时间24日上午7时正式生效。根据协议，加沙地带将停火4天，巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。哈马斯于24日、25日晚分别释放了两批共41名被扣押人员，以色列也释放了两批共78名被关押的巴勒斯坦人。（参与记者：吕迎旭、张天朗、汪强）

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