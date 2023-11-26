当地时间11月15日晚，国家主席习近平在美国旧金山出席美国友好团体联合举行的欢迎宴会。这是习近平发表重要演讲。新华社记者 姚大伟 摄

新华社北京11月25日电 题：汇聚中美人民正能量——元首外交引领中美关系再出发（下）

新华社记者郑汉根

“中美关系的根基是由人民浇筑的”“中美关系的大门是由人民打开的”“中美关系的故事是由人民书写的”“中美关系的未来是由人民创造的”。在美国旧金山之行中，习近平主席应邀出席美国友好团体联合举办的欢迎宴会并发表重要演讲，60多次提到“人民”这个词，深刻阐述中美人民之间的友好交往对中美关系健康稳定发展的重要意义，深情期盼不断汇聚中美两国人民力量，持续推进中美友好事业。

回望历史，中美两国人民的交往源远流长。200多年前，美国商船“中国皇后号”跨洋过海首航中国。150多年前，数以万计的中国工人同美国人民一起，铺设了横贯东西的美国太平洋铁路。二战期间中美两国人民用血与火锻造了“飞虎队情谊”；50多年前，中美运动员用“乒乓外交”拉开中美关系改善和发展的历史序幕；“鼓岭之友”延续了百年友谊佳话；费城交响乐团续写了跨越50年的音乐新篇……长期以来，中美人民之间的友好往来为促进中美关系发挥着独特的积极作用，成为中美关系发展的“粘合剂”。过去50年，中美关系发展虽历经风雨，但中美民间的友好交往从未中断。正是中美人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。

“任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基、从人民中集聚力量、由人民来共同完成。中美友好就是这样一项伟大事业。”长期以来，习近平主席高度重视并积极推动中美民间交往。他深刻指出，中美关系基础在民间，希望在人民，未来在青年，活力在地方。在京会见美国各界人士，向“鼓岭缘”中美民间友好论坛等活动致贺信，复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”，在旧金山同他首次访美时的老房东、延续了40年友谊的艾奥瓦州友人等友好人士代表亲切会面、共忆往事……习近平主席以真诚与真情亲自推动中美民间友好往来，赢得两国各界友好人士的深切认同。美国飞虎队家族后人、鼓岭历史文化研究者穆言灵感慨地说：“习主席与我们都是民间友谊的积极推动者，特别感谢习主席提升了中美两国人民之间友谊的重要性，这份友谊关乎未来。”

在中方积极推动和双方共同努力下，进一步畅通和持续推进中美人文交流成为中美元首会晤的重要主题。去年11月举行的巴厘岛会晤中，中美两国元首达成共识，“同意中美人文交流十分重要，鼓励扩大两国各领域人员交往”。在刚刚结束的旧金山会晤中，习近平主席提出中美要共同促进人文交流，鼓励和支持两国人民多来往、多沟通，为中美关系健康发展夯实基础。两国元首达成重要共识，将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施，包括增加中美客运直航航班，举办中美旅游高层对话，优化签证申请流程等。为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，中方表示未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。中国人民对外友好协会美大部主任沈昕表示，将从民间、地方、青年等不同层面积极规划下一阶段工作，为中美关系发展注入更多的活力和暖意。

10月29日，飞虎队老兵莫耶一行人在北京八达岭长城合影留念。当日，美中航空遗产基金会访华代表团成员陆续抵达北京。新华社记者任超摄

事实表明，中美关系发展有着强大的民意基础。两国虽然历史文化、社会制度、发展道路不同，但两国人民都善良友好、勤劳务实。自古以来，中国人民珍视友情，重视交友之道，崇尚朋友之间“以诚相待”“以心相交”，主张与人交往“久而敬之”。中方高度重视并一贯支持鼓励中美民间交往，中美人民之间的友谊也必然随着岁月积淀更加深入人心。飞虎队老兵梅尔文·麦克马伦说：“在战争年代我们并肩作战，在和平年代，我们也要做永远的伙伴。”“美中青少年学生交流协会”创会会长庄汉杰表示，两国人民珍视彼此的友谊，心灵互通可以跨越任何障碍，美中民间友好“如参天大树，不惧风雨”。

国之交在于民相亲。中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。不论形势如何变化，中美人民交流合作的根本愿望不会变，中美关系走向光明的未来也必然依靠人民。由衷期待两国人民多走动、多来往、多交流，不断续写新时代两国人民更多更美好的友谊新篇。

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