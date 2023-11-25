人民网柏林11月25日电 （记者刘仲华）维也纳消息：国际原子能机构11月理事会正在奥地利维也纳召开。根据中国主张，美英澳核潜艇合作问题第11次正式列入机构会议议程。24日，中国常驻国际原子能机构代表李松大使在理事会专题讨论中作主旨发言，全面阐述中方立场主张。

李松指出，美英澳核潜艇合作对全球和亚太地区安全构成严重冲击，跨越核扩散门槛，给国际核不扩散机制和机构全面保障监督体系带来严峻挑战。这样的合作与《不扩散核武器条约》（NPT）目的和宗旨相悖，是典型的双重标准。三国核潜艇合作涉及复杂的政治、安全、法律、技术问题，是国际原子能机构保障监督体系的新领域和新实践，开创重要先例，对机构保障监督机制的完善和发展具有重要影响。广大成员国必须慎重对待、深入思考、妥善处理。

李松强调，机构全面保障监督体系的发展完善历来是由成员国普遍参与主导，在协商一致基础上实现的。这个传统确保了全面保障监督体系在成员国普遍认可和支持的基础上与时俱进。维护这一传统，符合广大成员国的共同利益。在机构全面保障监督机制的发展完善过程中，成员国之间有不同意见和关切很正常，应予充分重视和尊重，通过协商一致达成共识。这是真正多边主义和维也纳精神的体现。围绕美英澳核潜艇合作问题的讨论将是一个长期的过程，相信广大成员国有足够的智慧、耐心和定力，通过政府间讨论妥善应对核不扩散挑战。在成员国达成共识之前，有关保障监督安排不能由三国和秘书处擅自解释和决定。

俄罗斯、埃及、阿尔及利亚、巴基斯坦、伊朗、古巴等国家纷纷发言表示，美英澳核潜艇合作涉及大量武器级核材料转让，存在严重核扩散风险。这一史无前例的行径不能由三国和秘书处暗箱操作，须在机构成员国共同参与的前提下，通过政府间进程予以妥善处理。各方支持继续在机构理事会和大会根据中方倡导的正式议题，进一步开展政府间讨论。

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