新华社耶路撒冷11月24日电（记者张天朗）以色列媒体24日援引以安全官员的话说，当天被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）释放的13名以色列妇女和儿童已由以色列国家安全总局（辛贝特）接收。巴勒斯坦消息人士说，以色列当晚释放了39名被关押的巴勒斯坦人。

以军当天晚些时候发表声明说，已派出士兵和辛贝特人员一道陪同被释放的13人返回以色列。

按照以方此前公布的方案，这13人将在以色列南部一处空军基地接受初步检查，随后被送往医院进行进一步观察或治疗，并在那里与亲友团聚。

以色列总理内塔尼亚胡随后发表视频讲话，对被释放人员表示欢迎，并重申以色列政府将继续努力带回所有被扣押人员。

巴勒斯坦消息人士24日晚告诉新华社记者，以色列当晚释放了39名被关押的巴勒斯坦人，目前这些人已乘车离开位于约旦河西岸的奥弗监狱。巴勒斯坦电视台报道说，这39人包括24名妇女和15名未成年人，主要来自约旦河西岸和东耶路撒冷地区。

卡塔尔外交部24日晚发表声明说，卡塔尔确认红十字国际委员会在加沙地带接收了包括妇女和儿童在内的24名平民。这些人员包括13名以色列公民，其中一些人拥有双重国籍，以及10名泰国公民和1名菲律宾公民。声明还说，卡塔尔“确认以色列监狱关押的39名妇女和儿童获释，（以色列）履行了协议第一天的承诺”。

以色列和哈马斯在加沙地带的停火协议于当地时间24日上午7时（北京时间13时）正式生效。根据协议，加沙地带将停火4天，巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。（参与记者：汪强、柳伟建）

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