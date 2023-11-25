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中法碳中和中心正式启动

2023年11月25日00:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月24日电 11月24日，中法人文交流机制中方牵头人、外交部长王毅同法方牵头人、法国外交部长科隆纳共同出席中法碳中和中心启动仪式并致辞。

　　王毅说，共建碳中和中心是习近平主席和马克龙总统达成的重要共识。半年来，在双方共同努力下，中法碳中和中心从构想变为现实，并在联合国气候变化迪拜大会即将召开之际正式启动，发出中法加强绿色科技合作、携手应对气候变化的有力信号。

　　王毅表示，8年前，中法携手推动联合国气候变化巴黎大会达成历史性的《巴黎协定》。近日，两国元首就气候变化迪拜大会协调立场，再次展现出双方共同应对全球性挑战的积极意愿。中方愿同法方一道，继续发扬敢为人先的精神，为双方合作开辟新前景、赋予新动能，让科技新成果造福全人类。希望两国专家们集众智、聚合力，发挥好中心的平台作用，为两国绿色低碳转型发展作出积极贡献。

　　科隆纳表示，应对气变、保护生物多样性是两国元首重要共识和务实合作的重要内容。共建碳中和中心的启动彰显了双方拓展创新和低碳转型发展合作、携手保护地球、服务人类共同利益的雄心和成果。法方愿继续同中方加强沟通协调，推动迪拜大会取得成功。

(责编：白宇、卫嘉)

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