新华社北京11月24日电 专访：“这是一次期待已久的访问”——访乌拉圭总统拉卡列

新华社记者陈瑶 黄顺达

“这是一次期待已久的访问，是一次增进互信之旅、延续传统之旅、迈向未来之旅。”正在中国进行国事访问的乌拉圭总统拉卡列23日在北京接受新华社记者专访时说。

今年是中国与乌拉圭建交35周年。拉卡列表示，35年来，两国关系取得了长足发展，“乌拉圭历届政府都致力于发展乌中关系，两国政治互信不断增强”。

11月22日下午，国家主席习近平在人民大会堂北大厅为拉卡列举行欢迎仪式，并同拉卡列举行会谈。两国元首宣布，将中乌关系提升为全面战略伙伴关系。

“这是我们一直期待并为之努力的结果。”拉卡列认为，乌中两国关系提升为全面战略伙伴关系，将有利于进一步挖掘双边合作潜力，提高各领域务实合作水平。

两国元首在会谈后，共同见证签署共建“一带一路”合作规划，贸易投资、数字经济、绿色发展、农业、卫生、教育、文化、科技创新和海关检验检疫等领域多项双边合作文件。

“相信未来双边关系将更加紧密，收获的成果也将更加喜人。”拉卡列强调，不断深化乌中关系是乌拉圭各界人士的强烈共识。

拉卡列认为，在全球化时代，“包容”成为人与人以及国与国之间正确的相处之道，“让我们能够换位思考，站在彼此的位置上相互理解”。他非常赞同将乌中两国关系打造成为不同体量、不同制度、不同文化的国家团结合作的典范。

谈到习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议时，拉卡列指出，构建人类命运共同体理念将乌中人民的心拉得更近，三大全球倡议所蕴含的多边主义理念是国际社会需要共同努力的方向。

“和平是经济社会发展的根本。”拉卡列表示，乌中都坚定捍卫多边主义，维护自由贸易，致力于促进世界和平与稳定。

今年是乌拉圭加入共建“一带一路”倡议5周年。乌拉圭是首个同中方签署共建“一带一路”谅解备忘录的南方共同市场国家。

拉卡列表示，“人们已经切实感受到共建‘一带一路’所收获的实实在在的成果”。他指出，乌拉圭是一个稳定、开放的国家，积极参与共建“一带一路”倡议，致力于成为这一倡议框架下南美地区互联互通的枢纽。

在采访中，拉卡列多次提到快速发展、亮点纷呈的乌中经贸合作。陪同他访华的代表团成员中，不仅有重要的内阁成员，还有来自多个行业的企业家代表。“建交以来，两国的贸易持续发展，增长强劲……我们的企业家不远万里来到中国，有的还在这里设立了办事处。他们发现，一旦打开了中国市场，贸易增长的潜力就非常大，数据说明了一切。”

近年来，乌拉圭的牛肉、红酒、乳制品等优质产品走进了中国寻常百姓家，中国的汽车、家电、日用品等产品也极大丰富了乌拉圭人民的生活。

中国海关总署数据显示，2022年两国贸易额达到74.4亿美元，是建交时的60倍。其中中国从乌拉圭进口额创新高，达到44.57亿美元，同比增长23%。中国已连续11年保持乌拉圭第一大贸易伙伴和最大出口市场地位。

乌拉圭已连续6年参加中国国际进口博览会。展望来年，拉卡列说：“毫无疑问，我们将继续参展。”

访华期间，拉卡列还参观了长城、故宫等中国历史文化古迹。拉卡列表示，通过访问，他看到了“一个崇尚和平的中国社会”“一个不断努力追求尽善尽美的中国社会”。

初冬时节，气温骤降。但拉卡列心中却感受到热情暖意，“我们感受到了中国政府和中国人民的热情好客”。（参与记者：田睿）

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