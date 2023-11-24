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新华全媒+丨推进共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效——聚焦我国发布共建“一带一路”未来十年发展展望

2023年11月24日21:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月24日电 题：推进共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效——聚焦我国发布共建“一带一路”未来十年发展展望

　　新华社记者陈炜伟

　　推进“一带一路”建设工作领导小组办公室11月24日发布《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动——共建“一带一路”未来十年发展展望》，研究提出未来十年高质量共建“一带一路”的愿景思路和务实行动举措。在国家发展改革委当天举行的专题新闻发布会上，相关部门负责人介绍了报告主要内容和重要部署。

　　十年来，共建“一带一路”取得了实打实、沉甸甸的重大历史性成就。国家发展改革委区域开放司司长徐建平介绍，共建“一带一路”聚焦发展这个根本性问题，通过深化各领域务实合作，为共建国家发展注入了新动力。2013年至2023年10月，我国与共建国家进出口总额累计超过21万亿美元，对共建国家直接投资累计超过2700亿美元。

　　共建“一带一路”走过了第一个蓬勃十年，奔向下一个金色十年。此次发布的报告，提出了未来十年共建“一带一路”的发展思路、原则理念、发展目标、重点领域。

　　徐建平介绍，在发展思路上，主要是“5个统筹”，即统筹继承和创新，统筹政府和市场，统筹双边和多边，统筹规模和效益，统筹发展和安全。在原则理念上，主要是“3个坚持”，即坚持共商共建共享、坚持开放绿色廉洁、坚持高标准惠民生可持续的重要指导原则。在发展目标上，主要是“5个目标”，即互联互通网络更加畅通高效，各领域务实合作迈上新台阶，共建国家人民获得感、幸福感进一步增强，中国更高水平开放型经济新体制基本形成，人类命运共同体理念日益深入人心。在重点领域上，主要是“6个方面”，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通和绿色、数字、创新、健康等新领域合作。

　　“展望未来，共建‘一带一路’发展前景无比光明。”徐建平说，下一步，我们将统筹推进基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”以及与共建国家人民“心联通”，积极拓展合作新领域，着力拓展共建“一带一路”合作的深度和广度，推进共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。

　　外交部国际经济司副司长郭学军说，正如这次发布的报告前言中所说，我们未来推进“一带一路”国际合作，是希望凝聚合力，携手建设开放包容、互联互通、共同发展的世界。我们将同各方合作建设更加紧密的互联互通伙伴关系，构建“一带一路”立体互联互通网络。同时，在绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域深化合作，实施“一带一路”科技创新行动计划，推动人工智能合作等。此外，将继续完善“一带一路”国际合作架构。

　　经贸合作是共建“一带一路”的重要内容。商务部综合司副司长周中国说，下一步，将推动贸易新业态新模式发展，建设“丝路电商”合作先行区，加快国际陆海贸易新通道建设。同时，在吸收外资方面，推动全面取消制造业领域外资准入限制措施。在对外投资方面，积极拓展合作领域，与更多国家商签绿色发展、数字经济等领域投资合作协议。此外，要提升项目建设效益，与东道国充分对接，统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。

　　我国与共建国家服务贸易合作拥有广阔空间。周中国介绍，将加快出台实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，形成跨境服务贸易梯度开放的制度体系。同时，打造一批重点合作平台。在试点基础上，升级建设国家服务贸易创新发展示范区。支持在有条件的地方建设服务贸易国际合作区。

(责编：贾文婷、刘慧)

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