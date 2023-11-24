新华社东京11月24日电（记者钱铮）在日华人科技工作者、日本科技界友好人士等80余人23日齐聚一堂，纪念中日和平友好条约缔结45周年，庆祝“在日中国科学技术者联盟”（简称“科盟”）成立30周年，表示要继续发挥中日两国之间桥梁和纽带的作用，推动两国科技领域的交流合作。

科盟会长杨克俭在致辞中表示，科盟始终以“务实”“架桥”和“贡献”六字方针为宗旨，在中日之间，在科技界、政界、经济界等多领域展开了广泛而务实的交流。今后科盟将继续努力为中日两国的科技发展和交流合作作出更大贡献。

据介绍，科盟成立于1993年5月15日。目前科盟的专业和地方分会数量已扩展至14个，会员2000多人。

中国驻日本大使吴江浩到会并发表致辞。吴江浩说，科盟积极发挥两国之间的桥梁和纽带作用，通过举办高层次论坛和学术研讨会，协助国内有关部门、地方政府或民间友好团体开展对日招商引智、创新创业、考察交流和救灾支援等活动，为推动中日科技合作、增进两国人民友好交流作出了重要贡献。

他指出，中日科技交流与合作是两国和平友好关系的重要组成部分，两国科技合作互补性强，基础深厚，潜力巨大。当前，中日关系正处于承前启后的关键时期，希望两国科技界顺应时代潮流，把握正确方向，努力排除干扰，开展更多高水平、多样化的交流合作，更好造福两国和世界人民，为共同应对全球性挑战，推动全球可持续发展作出新的贡献。

中国驻日本大使馆科技处公使衔参赞祝学华应邀作中日科技交流合作回顾与展望主题演讲，日中科学技术交流协会会长山胁道夫、中国工程院外籍院士藤岛昭等日本科技界友好人士也到会致辞，藤岛昭还发表了题为《光催化剂的多样应用》学术报告。

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