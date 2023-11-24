人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第十一届中欧论坛聚焦全面战略伙伴关系20年

2023年11月24日14:00 | 来源：新华网
小字号

新华社布鲁塞尔11月23日电（记者李骥志）在中欧建立全面战略伙伴关系20周年之际，第十一届中欧论坛23日在布鲁塞尔举行。论坛回顾了20年风雨历程，评估新时期形势变化，展望未来合作前景。与会者一致认为，中欧双方要继续保持沟通，不断深化互信，秉持开放共赢理念，加强互利合作。

中国驻欧盟使团团长傅聪在主旨发言中表示，中欧建立全面战略伙伴关系20年，给双方带来实实在在的利益。当前，国际形势变乱交织，中欧应树立正确认知、推进交流对话、坚持开放合作、共迎全球挑战，努力打造中欧关系“升级版”，为世界和平繁荣注入更多信心和动力。

傅聪强调，中国是现行国际秩序的受益者和维护者，中欧之间没有根本利害冲突，中欧绝不是对手，更不是制度性对手。中国坚定不移深化改革开放，推进高质量发展，今年以来中国经济持续回升向好，将为欧洲企业提供广阔发展空间。

欧盟委员会贸易总司副司长玛丽亚·马丁-普拉特表示，欧盟与中国互为主要经济伙伴，双方应加强接触沟通，增进理解互信，妥善处理彼此关切。“作为世界上两个主要的经济体，我们制定的路线对全球经济有很大影响。”

现场气氛热烈，来宾发言积极。中国公共外交协会副会长罗林泉表示，中方愿同欧方加强人文交流，夯实双边关系民意基础。欧洲亚洲问题研究所学者迪拉拉·卡舍克彻说，欧中在很多领域可以合作互鉴，比如在气候变化问题上，欧盟有领先的环保政策，中国有先进的技术，双方可以合作共赢。

此次论坛由中国驻欧盟使团与欧洲知名智库“欧洲之友”、中国公共外交协会共同举办，中欧政商学界代表近300人通过线上和线下方式参会。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部