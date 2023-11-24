新华社布鲁塞尔11月23日电（记者李骥志）在中欧建立全面战略伙伴关系20周年之际，第十一届中欧论坛23日在布鲁塞尔举行。论坛回顾了20年风雨历程，评估新时期形势变化，展望未来合作前景。与会者一致认为，中欧双方要继续保持沟通，不断深化互信，秉持开放共赢理念，加强互利合作。

中国驻欧盟使团团长傅聪在主旨发言中表示，中欧建立全面战略伙伴关系20年，给双方带来实实在在的利益。当前，国际形势变乱交织，中欧应树立正确认知、推进交流对话、坚持开放合作、共迎全球挑战，努力打造中欧关系“升级版”，为世界和平繁荣注入更多信心和动力。

傅聪强调，中国是现行国际秩序的受益者和维护者，中欧之间没有根本利害冲突，中欧绝不是对手，更不是制度性对手。中国坚定不移深化改革开放，推进高质量发展，今年以来中国经济持续回升向好，将为欧洲企业提供广阔发展空间。

欧盟委员会贸易总司副司长玛丽亚·马丁-普拉特表示，欧盟与中国互为主要经济伙伴，双方应加强接触沟通，增进理解互信，妥善处理彼此关切。“作为世界上两个主要的经济体，我们制定的路线对全球经济有很大影响。”

现场气氛热烈，来宾发言积极。中国公共外交协会副会长罗林泉表示，中方愿同欧方加强人文交流，夯实双边关系民意基础。欧洲亚洲问题研究所学者迪拉拉·卡舍克彻说，欧中在很多领域可以合作互鉴，比如在气候变化问题上，欧盟有领先的环保政策，中国有先进的技术，双方可以合作共赢。

此次论坛由中国驻欧盟使团与欧洲知名智库“欧洲之友”、中国公共外交协会共同举办，中欧政商学界代表近300人通过线上和线下方式参会。

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