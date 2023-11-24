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中企援建的巴西文化遗产保护项目投运

2023年11月24日11:28 | 来源：新华网
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新华社里约热内卢11月23日电（记者谢照）中国国家电网巴西控股公司（简称国网巴控）援建的瓦隆古码头考古遗址保护项目23日正式投入使用，也标志着该项目正式移交给巴西国家历史和艺术遗产管理局与里约热内卢市政府进行管理。

瓦隆古码头考古遗址位于里约市中心地区，按照联合国教科文组织对世界遗产的相关要求，该遗址建立了安保系统和永久标识。

在投运仪式上，国网巴控董事长孙涛表示，作为中资企业，国网巴控高度重视履行企业社会责任，为当地社会作出自身贡献。国网巴控希望通过该项目进一步加强中巴两国人民友谊。

联合国教科文组织驻巴西文化协调员伊莎贝尔·德弗雷塔斯·葆拉表示，该遗址不仅在巴西，而且在国际层面都具有重要价值，感谢各团体对这一项目作出的巨大贡献。

瓦隆古码头始建于十八世纪末，用于当时的奴隶贸易，是非洲黑奴登陆巴西的主要地点，1811年至1831年间上百万黑奴在瓦隆古码头登陆进入巴西。2017年瓦隆古码头被联合国教科文组织列入世界文化遗产。2019年9月，国网巴控与巴西国家历史和艺术遗产管理局合作，启动瓦隆古码头考古遗址保护项目。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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