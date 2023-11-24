新华社芝加哥11月23日电 据美国当地媒体23日报道，美国肯塔基州22日下午发生一起载有危险品的货运列车脱轨事故，引发大火并释放出有毒气体，当地数百名居民被疏散。

报道援引美国CSX铁路公司的消息说，事故发生在肯塔基州东南部利文斯顿镇以北，有16节车厢脱轨，其中两节载有熔融硫磺的车厢发生泄漏并引发大火，释放出有毒气体二氧化硫。

肯塔基州紧急管理办公室官员说，包括人口约200人的利文斯顿镇在内的当地两个镇居民已被疏散。脱轨列车上有一名工作人员在事故中受轻伤。

肯塔基州州长贝希尔在事故发生后宣布该地区进入紧急状态，并为事发地配备专门设备进行空气质量监测。

美国今年已发生多起运载危险品列车脱轨事故。今年2月初，美国诺福克南方铁路公司一列运载危险品的列车在经过俄亥俄州东巴勒斯坦镇时脱轨，大量有毒化学品被释放，引发当地居民质疑和担忧。3月15日，一列运载危险品的货运列车在亚利桑那州莫哈维县脱轨。3月30日，在明尼苏达州坎迪约希县雷蒙德镇附近发生运载乙醇等货物的列车脱轨并起火事故。4月15日，一列载有危险品货运列车在缅因州脱轨并起火，至少3人受伤。

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