新华社沈阳11月23日电 23日上午，第十批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国迎接仪式在沈阳举行，国务委员谌贻琴出席并讲话。上午9时，中韩双方在韩国仁川国际机场举行25位在韩志愿军烈士遗骸交接仪式。运送烈士遗骸的专机进入中国领空后，空军两架战斗机迎接护航。12时19分迎接仪式在沈阳桃仙国际机场正式开始。

谌贻琴指出，70多年来，祖国和人民始终没有忘记在抗美援朝战争中英勇牺牲的烈士们。在习近平总书记亲自关心下，我们连续10年以隆重礼仪迎接938位志愿军烈士遗骸归国安葬，让他们回到祖国怀抱。烈士们的功绩彪炳千秋，烈士们的英名万古流芳。

谌贻琴强调，新时代新征程上，我们要坚持和加强党的全面领导，传承发扬伟大抗美援朝精神，铭记伟大胜利，推进伟大事业，坚持以人民为中心，坚定不移推动高质量发展，为强国建设、民族复兴伟业而努力奋斗。要倍加珍惜来之不易的和平环境，坚定不移走和平发展道路，推动构建人类命运共同体。

中央和国家机关有关部门、辽宁省、沈阳市和军队有关单位负责同志，以及社会各界一千多名代表参加迎接仪式。仪式结束后，烈士遗骸棺椁被护送至沈阳抗美援朝烈士陵园，沿途一万多名群众列队迎接英雄回家。24日10时，安葬仪式将在该陵园志愿军烈士纪念广场举行。

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