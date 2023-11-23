新华社日本那霸11月23日电（记者冯武勇 沈红辉）日本冲绳县民众23日在县首府那霸市举行大型反战和平集会，强烈反对日本政府和美军将冲绳打造成军事要塞的企图，呼吁通过对话开启和平之路。

来自冲绳各地约7500名民众参加了当天的集会。主办集会的市民团体“不能让冲绳再次沦为战场县民之会”共同代表瑞庆览长敏致辞说，这次集会的主旨就是绝对不能再让冲绳卷入战争，要团结一心去开创和平；冲绳人需要的不是基地，不是导弹，不是战时避难所，而是可以安心生活的和平社会。

主办方另一共同代表具志坚隆松长期从事二战冲绳战役中死难者遗骸的收集工作。他在接受新华社记者采访时表示，日本政府和美军企图再次将冲绳打造成军事上的“防波堤”，这意味着冲绳民众有可能再次成为牺牲品，不发声反对的话，冲绳人的未来生存可能都成问题。

冲绳国际大学教授前泊博盛在演讲中指出，在美国看来，冲绳就是“消耗品”，而日本本土大多数人对冲绳可能再次沦为战场持“旁观者”态度，冲绳人应该通过自己的努力坚持走和平之路。

在集会现场征集反战和平签名的当地高中生上原一路告诉记者，冲绳经历过战争，现在冲绳的基地问题又经常上新闻，作为冲绳的年轻人，自己不想经历战争，也不想让未来的孩子们经历战争，这需要更多人发声。

集会上，来自冲绳县石垣岛、宫古岛、与那国岛等地反战团体代表纷纷发言，对日本政府将西南离岛陆续打造成自卫队导弹基地、强化日美联合军演等举动表示担忧和反对。

集会主办方最后发表了“对话建立信任才是通往和平之路”的宣言，呼吁通过当天的集会将冲绳反战活动扩散到日本全境，制止日本政府在通向战争的道路上“暴走”。（参与记者：李光正）

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