新华社明斯克11月22日电（记者鲁金博）集体安全条约组织（集安组织）轮值主席国白俄罗斯外交部长阿列伊尼克22日在首都明斯克表示，国际军控机制遭到蓄意破坏，最新的例子就是北约宣布暂停参与《欧洲常规武装力量条约》。

集安组织成员国外长理事会、防长理事会和安全会议秘书委员会联席会议当天在明斯克举行。阿列伊尼克在会后举行的记者招待会上说，国际军控机制遭到蓄意破坏，缺乏互信、对抗加剧以及一些西方国家政客不负责任的论调导致军控领域对话难以恢复。

阿列伊尼克表示，由于旧的世界秩序不可避免地转变，国际关系出现系统性危机，欧亚大陆军事、政治局势空前恶化。北约国家不断强化军事潜力，在集安组织成员国周边举行大量军事演习。他说，集安组织主张缓和局势并进行相互尊重的对话。

在当天的会议上，集安组织成员国代表就当前国际和地区问题交换了意见，重点讨论了集安组织区域内安全形势以及发展趋势。会议还讨论了成员国外交政策立场的协调、集安组织与其他国际组织互动、军事合作和共同打击国际恐怖主义等。会议确认了集安组织维和部队联合指挥部结构。亚美尼亚没有派代表参加会议。

集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来，目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦6个成员国。

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