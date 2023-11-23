人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

白俄罗斯外长：国际军控机制遭到蓄意破坏

2023年11月23日19:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社明斯克11月22日电（记者鲁金博）集体安全条约组织（集安组织）轮值主席国白俄罗斯外交部长阿列伊尼克22日在首都明斯克表示，国际军控机制遭到蓄意破坏，最新的例子就是北约宣布暂停参与《欧洲常规武装力量条约》。

　　集安组织成员国外长理事会、防长理事会和安全会议秘书委员会联席会议当天在明斯克举行。阿列伊尼克在会后举行的记者招待会上说，国际军控机制遭到蓄意破坏，缺乏互信、对抗加剧以及一些西方国家政客不负责任的论调导致军控领域对话难以恢复。

　　阿列伊尼克表示，由于旧的世界秩序不可避免地转变，国际关系出现系统性危机，欧亚大陆军事、政治局势空前恶化。北约国家不断强化军事潜力，在集安组织成员国周边举行大量军事演习。他说，集安组织主张缓和局势并进行相互尊重的对话。

　　在当天的会议上，集安组织成员国代表就当前国际和地区问题交换了意见，重点讨论了集安组织区域内安全形势以及发展趋势。会议还讨论了成员国外交政策立场的协调、集安组织与其他国际组织互动、军事合作和共同打击国际恐怖主义等。会议确认了集安组织维和部队联合指挥部结构。亚美尼亚没有派代表参加会议。

　　集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来，目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦6个成员国。

(责编：贾文婷、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部