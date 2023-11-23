新华社瓦莱塔11月22日电（记者陈文仙）马耳他旅游学院和上海工商职业技术学院22日在马耳他首都瓦莱塔就开展旅游教育合作签署协议。

这是11月22日在马耳他首都瓦莱塔拍摄的两校旅游教育合作协议签约仪式。新华社记者 陈文仙 摄

协议的签署标志着上海工商职业技术学院马耳他国际学院正式成立，它将致力于为两国培养旅游及酒店管理行业专业人才。这不仅是马耳他旅游学院，也是马耳他国立高等院校在中国成立的首个合作分校。

在当天举行的签约仪式上，马耳他旅游部长克莱顿·巴尔托洛说，上海工商职业技术学院马耳他国际学院的成立是马中两国在教育和旅游领域合作的一个里程碑，将促进两国人文交流。他说，期待双方务实合作不断深化。

11月22日，在马耳他首都瓦莱塔，马耳他旅游部长克莱顿·巴尔托洛在签约仪式上讲话。新华社记者 陈文仙 摄

中国驻马耳他大使于敦海表示，中马建交51年来，双边关系始终充满生机和活力，双方在教育、旅游等各领域务实合作成果丰硕，相信上海工商职业技术学院马耳他国际学院将为学生们带来更加丰富多元的教育资源，为中马教育和旅游领域交流打开新窗口，助力双边关系发展。

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