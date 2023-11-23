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英国政府秋季预算案计划减税以拉动经济增长

2023年11月23日19:29 | 来源：新华网
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　　11月22日，在英国伦敦，英国财政大臣杰里米·亨特在公布秋季预算案前举行的内阁会议上发言。新华社发（英国首相府供图）

　　新华社伦敦11月22日电（记者杨海若）英国财政大臣杰里米·亨特22日在议会公布秋季预算案时表示，政府将削减税收以拉动经济增长。

　　这份预算案显示，减税措施包括将民众缴纳的国民保险税税率从12%降至10%，以及为企业投资提供税收减免等。亨特说，预算案中的各项措施将有助于增加商业投资、促进就业、降低明年通胀水平和提高国内生产总值。

　　11月22日，在英国曼彻斯特，一名女子走过“黑色星期五”促销广告。新华社发（乔恩·休珀摄）

　　同时，英国预算责任办公室表示，鉴于英国经济对新冠疫情和能源危机冲击的抵御能力强于预期，将今年英国经济预期上调为增长0.6%。该办公室还预计，到2024年底，英国通胀率将降至2.8%，并在2025年进一步降至2%。

　　英国国家统计局公布的数据显示，英国10月消费者价格指数同比涨幅降至4.6%，创两年来新低。英国政府年初设定的今年通胀水平下降一半的目标提前完成。

(责编：贾文婷、刘慧)

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