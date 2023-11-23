新华社伦敦11月22日电（记者郭爽）英国《自然》杂志最新发布的增刊《2023自然指数-科研城市》显示，中国科研城市的全球影响力持续提升。北京在全球领先的科研城市中仍居首位。全球前20强的科研城市中，中国占据10个席位，比去年增加两席。

自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格·自然集团”下属机构编制并定期发布，它追踪发表在82本高质量自然科学与健康科学期刊上的科研论文，根据有关机构、国家或地区论文的数量和占比等，反映全球高质量科研产出及合作情况。

自然指数针对全球主要城市和都市圈2022年科研产出的分析显示，已多年位居全球科研城市榜首的北京排名不变，其次为纽约都市圈、上海、波士顿都市圈、旧金山湾区、南京、巴尔的摩-华盛顿、广州、东京都市圈和武汉。

进入全球前20强的中国科研城市还包括合肥（第13位）、杭州（第16位）、天津（第18位）、深圳（第19位）和西安（第20位）。

《2023自然指数-科研城市》指出，地球和环境科学相关研究正在帮助中国科研城市在自然指数中快速上升，北京和南京是在该研究领域发展最快的中国城市。

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