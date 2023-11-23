新华社马德里11月22日电（记者胡加齐 谢宇智）《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》（西汉对照）全球首发式暨“全球治理的人类智慧”交流研讨会22日在西班牙首都马德里成功举办。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚、中国驻西班牙大使馆公使屈浔等嘉宾出席活动并致辞。50余位来自政治、经济、文化等领域的中西专家、学者、协会负责人、友华人士出席会议。

森特利亚表示，保障人权是每个国家的使命，但在执行上并没有统一的标准，保障人权需要适应每个国家国情。生存权和发展权是首要的基本人权，中国优先关注农村和最落后地区，让很多人摆脱贫困，过上小康生活。随着基本需求得到保障，生活变得更加富裕，中国人民获得了更加平等、民主、正义、安全的社会环境。

西班牙知华讲堂经理兼机构关系主任玛尔塔·蒙托洛认为，《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》是一本内涵丰富、思想深刻的权威论著，向世界展示了中国在尊重和保障人权方面的理念与实践。

西班牙对华友好律师协会创会会长安东尼奥·塞古拉表示，各国都对人权发展作出很多承诺，包括保障公民生活的安宁、安全、舒适和健康，而今天这本书，清晰回答了中国如何尊重和保障人权。

屈浔致辞说，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，推动中国人权事业取得了历史性成就。今年是中西建交50周年，半个世纪以来，中西关系健康顺利发展，根本在于秉持了相互尊重、平等互利的建交初心，坚持走不同文化、不同制度国家友好相处的正确道路。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。

《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》中文版由中共中央党史和文献研究院编辑，分9个专题，系统收录了习近平总书记围绕尊重和保障人权发表的一系列重要论述。该书英汉、西汉、法汉、俄汉、日汉对照版由中共中央党史和文献研究院翻译，中央编译出版社出版。

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