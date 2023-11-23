新华社韩国仁川11月23日电（记者陆睿 周思雨）根据中韩双方达成的共识，今年继续举行在韩志愿军烈士遗骸交接活动。2023年11月23日上午，中韩双方在韩国仁川国际机场共同举行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。中国退役军人事务部副部长常正国、驻韩国大使邢海明和韩国国防部次官金善镐等相关部门负责人出席仪式。中韩双方代表现场签署交接书，确认交接25位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。邢海明为志愿军烈士棺椁一一覆盖国旗，中方举行悼念仪式，中国人民解放军仪仗司礼大队礼兵护送烈士棺椁登上解放军空军专机，烈士英灵将回到祖国和人民怀抱。

常正国在交接仪式上表示，2014年以来，中韩双方遵循人道主义原则，开展务实友好合作，已连续10年共同实施在韩志愿军烈士遗骸交接工作，将938位烈士遗骸接回祖国，中方感谢韩方为在韩志愿军烈士遗骸交接工作作出的不懈努力。中韩两国隔海相望，是搬不走的邻居、分不开的合作伙伴。面对世界百年未有之大变局，中韩两国应秉持建交初心，坚持友好合作的正确方向，共同推动两国关系持续健康稳定发展。中方愿同韩方进一步加强沟通协调，深化友好合作，提升在韩志愿军烈士遗骸相关工作的合作水平，让更多志愿军烈士英灵早日回到祖国。

中国退役军人事务部、中央宣传部、中央对外联络部、中央网信办、外交部、财政部、中央军委政治工作部等部门组成的中方交接代表团全体人员、驻韩国大使馆相关人员，以及在韩中国留学生、中资企业代表等参加仪式，共同见证迎接志愿军烈士遗骸回家。韩国国防部、外交部、总统府等相关部门人员参加了交接仪式。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)