人民网北京11月22日电 （记者简承渊）云南省公安厅新闻办公室21日通报称，当日8时，随着中方53102艇、53107艇从中国西双版纳关累警务码头鸣笛启航，第135次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。

行动前，中老缅泰四国执法部门在云南景洪召开行动指挥官联席会，共同分析研判近期跨境违法犯罪形势，磋商打击跨境犯罪措施。此次行动，中老缅泰四国执法部门将派出7艘执法艇参与，采取分段巡航与全线联合巡逻执法方式开展，在中方53107艇设联合巡逻执法编队指挥所，四方指挥长共同指挥行动。

按照2023年中老缅泰湄公河联合巡逻执法工作计划和四国执法部门达成的共识，为有效应对和处置湄公河流域突发事件，维护流域内治安持续稳定，中方云南省公安厅、云南省交通运输厅将联合老方波乔省军区和波乔省公安厅、缅方万崩水警分局、泰方清盛预防打击湄公河违法犯罪指挥中心等执法部门，在老挝孟莫水域举行“守望—2023”中老缅泰四国水上联合搜救演练。

同时，为进一步深化中老缅泰四国执法部门达成的合作共识，行动期间中方执法部门将派出医疗义诊分队在老挝孟莫开展“健康澜湄行”义诊活动。目前，参与此次联合演练的中方53101艇、53105艇已按计划抵达演练水域。

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