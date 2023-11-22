新华社蒙得维的亚11月22日电 专访：乌拉圭应全方位深化与中国的合作关系——访乌拉圭外长奥马尔·帕加尼尼

新华社记者赵凯 王钟毅 王林园

“乌拉圭与中国建立战略伙伴关系以来，两国经贸关系强劲发展。”乌拉圭外长奥马尔·帕加尼尼日前接受新华社记者专访时说，乌中两国在农牧业、可再生能源、电子商务、人工智能等领域合作潜力大，希望两国关系能够提升至更高水平。

不久前，帕加尼尼曾作为乌拉圭工业、能源和矿业部长访华，到访了北京、重庆等地。中国的发展让他印象深刻。他告诉记者：“在这些城市看到的电动出行、智能汽车技术水平令我感到吃惊。那是我第一次到中国，我意识到乌拉圭应全方位深化与中国的合作关系。”

帕加尼尼说，乌中建交35年来，两国关系平稳发展。2016年乌中战略伙伴关系建立后，双边贸易强劲增长。2022年，中国从乌拉圭进口额创新高，这一成绩对乌拉圭来说意义重大。

帕加尼尼说，乌拉圭是首个与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的南方共同市场成员国。5年来，乌中两国在“一带一路”框架下的合作不断走深走实。中国中设集团总承包的乌拉圭500千伏输变电环网闭合项目正在建设中。该项目建成后，将助力乌拉圭打造“韧性更强”的全国输电网络，让乌不同地方通过水能、风能、太阳能、生物质能生产的清洁电能成为“可分配、可输送的能源”，助力乌拉圭更好地联通阿根廷、巴西等邻国，也将助力乌贸易和投资发展。

帕加尼尼说，对于中国提出的共建“一带一路”倡议以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，乌拉圭“都予以积极评价和响应”。“我们认为，通过推动投资、贸易、基础设施建设为人民谋福祉，是一条通向世界和谐共处的道路，这对所有国家都是积极的。”

帕加尼尼认为，在乌拉圭开设的孔子学院已经成为很多乌企业家和对中国文化感兴趣的乌年轻人学习中文、了解中国的重要平台。今后，希望更多中国人到拉美旅游时能到乌拉圭走一走，感受乌拉圭人亲近自然的生活方式，体验乌拉圭的足球文化。

帕加尼尼告诉记者，不久前访华时，他带了几件乌拉圭足球明星苏亚雷斯亲笔签名的球衣送给中国朋友，受到热烈欢迎，这让他感受到人文交流对于拉近两国距离的巨大作用。

“众所周知，乌拉圭是一个向世界敞开大门的国家。我们认为，只有各国互通有无，相互成就，才能促进发展。”帕加尼尼说，欢迎更多中国企业家到乌拉圭投资兴业。

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