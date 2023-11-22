新华社首尔11月22日电（记者陆睿 冯亚松）根据中韩双方达成的共识，今年双方继续举行在韩志愿军烈士遗骸交接活动。2023年11月20日至23日，退役军人事务部、中央宣传部、中央对外联络部、中央网信办、外交部、财政部、中央军委政治工作部等部门组成中方交接代表团赴韩国，共同组织实施第十批在韩志愿军烈士遗骸交接工作。

11月22日上午，中韩双方在韩国仁川“中国人民志愿军烈士遗骸临时安置所”共同举行第十批志愿军烈士遗骸装殓仪式。中国退役军人事务部副部长常正国率中方交接代表团全体人员、中国驻韩国大使馆相关人员，以及在韩中国留学生、中资企业代表等参加仪式，韩国国防部及其所属的遗骸发掘鉴识团相关人员出席。

仪式现场庄严肃穆，中方交接代表团和中国驻韩国大使馆代表向志愿军烈士敬献花篮；中方交接代表团团长上前整理花篮缎带；随后，参加活动的中方全体人员向志愿军烈士行三鞠躬礼，并向志愿军烈士敬献鲜花。中方悼念仪式结束后，韩方工作人员对志愿军烈士遗骸进行装殓。

2014年以来，中韩双方遵循人道主义原则，坦诚友好、务实合作，已连续9年成功交接913位在韩中国人民志愿军烈士遗骸。今年是按照中韩双方共识实施的第十次交接，韩方将向中方送还25位烈士的遗骸及相关遗物。11月23日，中韩双方将在韩国仁川国际机场共同举行第十批在韩志愿军烈士遗骸交接仪式。

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