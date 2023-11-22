新华社昆明11月21日电（记者王研）记者从云南省公安厅新闻办获悉，21日8时，随着中方53102艇、53107艇从云南省西双版纳傣族自治州关累码头鸣笛启航，第135次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。

中方53107艇中方执法队员等待启航。（云南省公安厅水上巡逻总队供图）

行动前，中老缅泰四国执法部门在西双版纳州景洪市召开行动指挥官联席会，共同分析研判近期跨境违法犯罪形势，磋商打击跨境犯罪措施。此次行动，中老缅泰四国执法部门共派出7艘执法艇参与，采取分段巡航与全线联合巡逻执法相结合的方式开展，在中方53107艇设联合巡逻执法编队指挥所，四方指挥长共同指挥行动。

中方53102艇途经关累港水域。（云南省公安厅水上巡逻总队供图）

按照2023年中老缅泰湄公河联合巡逻执法工作计划和四国执法部门达成的一致共识，为有效应对和处置湄公河流域突发事件，维护流域内治安持续稳定，中方云南省公安厅、云南省交通运输厅将联合老、缅、泰相关执法部门在老挝孟莫水域举行中老缅泰四国水上联合搜救演练。行动期间中方执法部门还将派出医疗义诊分队在老挝孟莫开展“健康澜湄行”义诊活动。目前，参与此次联合演练的中方53101艇、53105艇已按计划抵达演练水域。

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