新华社内罗毕11月21日电（记者黎华玲 刘婉晴）位于肯尼亚内罗毕的联合国环境规划署20日发布2023年排放差距报告，强调气候变化的严峻局势，呼吁国际社会采取强有力措施减少温室气体排放。

联合国气候变化迪拜大会定于11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。近年来，联合国环境规划署每年在联合国气候大会召开前发布年度排放差距报告，旨在敦促各方重视气候变化问题。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在报告前言中指出，2022年全球温室气体排放量达到新高，2023年9月全球平均气温比工业化前水平高出1.8摄氏度。

报告提供的数据显示，2021年至2022年全球温室气体排放量增长1.2%，使得全球温室气体年度排放量创下574亿吨二氧化碳当量的新纪录。

报告呼吁国际社会加大减排努力。根据报告的估计，在当前排放量的基础上，2030年温室气体排放量要减少28%，才能实现《巴黎协定》中到本世纪末将全球升温幅度控制在2摄氏度以下的目标，要减少42%才能实现1.5摄氏度目标。

(责编：贾文婷、刘慧)