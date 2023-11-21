新华社布达佩斯11月21日电（记者陈浩）匈牙利罗兰大学中文系成立100周年庆典20日在匈首都布达佩斯举行，中匈各界百余名代表参加。

罗兰大学校长博尔希·拉斯洛致辞说，罗兰大学是中东欧地区最早设立中文系的大学之一。一个世纪以来，罗兰大学中文系培养了一大批精通中国语言和文化的专家，为匈中关系的蓬勃发展作出重要贡献。

中国驻匈牙利大使龚韬说，罗兰大学中文系的发展见证了中匈文化、教育、语言交流的无穷魅力，也见证了两国友好关系坚实根基的持续壮大。2006年罗兰大学以中文系为基础成立的匈牙利第一所孔子学院，成为推广中文、研究中国的平台和连接两国青年学子友好交往的纽带，为中匈两国文化教育合作和人文交流发挥重要作用，为促进文明互学互鉴作出积极贡献。

罗兰大学孔子学院外方院长、中文系主任伊姆雷·豪毛尔（中文名：郝清新）说，目前中文系根据学生的期望，引入口译课程，并增加现代中国文化、社会和经济的课程。中文系将继续传承百年传统，不断应对新挑战，开拓创新中文教育新未来。

据悉，目前罗兰大学中文系拥有专兼职教授10名，在读本科生、硕士和博士研究生近250人。

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